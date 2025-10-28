David Beckham, sobre su rutina de entrenamiento a los 50 años: «Entreno con Victoria todas las mañanas y yo me encargo de la música»

A sus 50 años, David Beckham sigue siendo sinónimo de elegancia, constancia y disciplina. Aunque para muchos ya lo era todo sobre el terreno de juego, el exfutbolista ha demostrado que su mayor triunfo está fuera de los estadios: mantenerse en forma, mental ... y físicamente, con una rutina que comparte cada mañana junto a su mujer, Victoria.

La extrella del Manchester United ha concedido una entrevista a 'Men's Health' en la que ha desvelado uno de sus secretos mejor guardados. «Victoria y yo entrenamos juntos todas las mañanas. La mayoría de las veces, yo me encargo de la música», confesó entre risas. Y es que, aunque comparten espacio y esfuerzo, no siempre coinciden en gustos musicales. «El otro día estábamos escuchando algo que a ella le encantaba, Whitney Houston, pero yo estaba levantando pesas y quería escuchar algo diferente, así que puse Oasis. Me encanta entrenar con buena música».

Más allá de la anécdota, Beckham ha dejado claro que su físico no es casualidad. Su entrenador personal, Bobby Rich —que también trabaja con Victoria—, ha asegurado en varias ocasiones que la clave del exjugador es la disciplina. «Antes odiaba las dominadas, y ahora las hago casi todos los días», reconoce David, quien comparte a menudo sus entrenamientos en redes sociales. En esos vídeos se le ve realizar ejercicios de calistenia como crunches abdominales, flexiones y dominadas, combinados con rutinas de fuerza más intensas.

Su plan de entrenamiento es exigente y se divide en tres sesiones: la primera, centrada en la fuerza, incluye empuje de trineo (50 metros), 40 abdominales, 20 sentadillas con mancuernas y 10 flexiones de piernas con peso; la segunda combina estiramientos, saltos, burpees y elevaciones de pierna; y la tercera se dedica al cardio, alternando bicicleta, cinta o escaleras entre 40 y 60 minutos.

A todo esto se suma su pasión por el pádel, los bailes de salsa que comparte con Victoria y una alimentación equilibrada, rica en proteínas, pescado, verduras y carbohidratos.

A la vista está que el tiempo parece no pasar para David Beckham. Con medio siglo de vida, mantiene el mismo porte que lo convirtió en un referente mundial. Y aunque muchos podrían pensar que su secreto está en los genes, él lo tiene claro: esfuerzo, constancia y amor por lo que hace… incluso cuando suena Whitney Houston en el gimnasio.