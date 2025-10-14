Suscribete a
Los únicos alimentos que incluye Victoria Beckham en su dieta: «Ha comido lo mismo durante los últimos 25 años»

David Beckham ha desvelado las claves de la alimentación que sigue la ex Spice Girl: «Solo recuerdo que compartió comida de mi plato una vez en la vida, embarazada de Harper».

Victoria Beckham revela por qué se quitó sus implantes de senos: «No sé dónde se fueron los pechos... pero se fueron»

Victoria Beckham
Victoria Beckham gtres

Maria Sánchez Palomo

La diseñadora está de plena actualidad a raíz del documental producido por Netflix que lleva su nombre, Victoria Beckham. La serie cuenta con tres episodios y en ella se sigue el día a día de la ex integrante de las Spice Girls, poniendo ... el foco en su presente como una de las artífices de una de las marcas de moda con mayor proyección. Ella ha despertado siempre gran curiosidad por parte del gran público, tanto por su pasado como cantante como por su vida como marida de uno de los futbolistas más deseados del planeta, David Beckham. Y es este el que en alguna que otra ocasión ha compartido detalles de las rutinas y costumbres de su mujer, aspectos que han generado infinidad de comentarios y compartidos en redes.

