Los únicos alimentos que incluye Victoria Beckham en su dieta: «Ha comido lo mismo durante los últimos 25 años»

La diseñadora está de plena actualidad a raíz del documental producido por Netflix que lleva su nombre, Victoria Beckham. La serie cuenta con tres episodios y en ella se sigue el día a día de la ex integrante de las Spice Girls, poniendo ... el foco en su presente como una de las artífices de una de las marcas de moda con mayor proyección. Ella ha despertado siempre gran curiosidad por parte del gran público, tanto por su pasado como cantante como por su vida como marida de uno de los futbolistas más deseados del planeta, David Beckham. Y es este el que en alguna que otra ocasión ha compartido detalles de las rutinas y costumbres de su mujer, aspectos que han generado infinidad de comentarios y compartidos en redes.

Uno de ellos es el que hace referencia a su alimentación, a la dieta que sigue Victoria Beckham. Siempre se ha mostrado como alguien que cuida al detalle lo que toma, practica deporte y luce una figura estilizada. Es por ello que los alimentos que forman parte de sus comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena, generan curiosidad. David Beckham ha despejado dudas en varias ocasiones, siendo el podcast River Cafe Table 4 uno de los medios en los que ha dado a conocer algunos secretos sobre cómo se cuida su esposa. Él ha puesto el foco en lo peculiar de sus menús y cómo le ha resultado casi imposible compartir plato con ella.

El motivo, según el futbolista, es que «solo come pescado a la parrilla y verduras al vapor. Muy rara vez se aparta de eso». Y estas máximas de Victoria Beckham en lo que respecta a la cocina los lleva manteniendo años, podría decirse que décadas: «Desafortunadamente estoy casado on alguien que ha comido lo mismo durante los últimos 25 años». David echó mano de los recuerdos para dar más detalles sobre esta afirmación y comentó en el citado programa que solo le viene a la memoria cuando «compartió comida de mi plato estando embarazada de Harper. Fue una de mis noches favoritas. No recuerdo qué era, pero sé que no ha vuelto a comerlo desde entonces».

Victoria Beckham ha venido a confirmar esta información dada por su marido en una entrevista para el diario británico The Telegraph. En este ha explicado que dejó de incluir la carne en su dieta diaria con ocho años y todo ello porque esto sería beneficioso para cuidar su piel. Durante su adolescencia tuvo acné y decidió poner el foco en los productos que podrían ayudarle a combatirlo: «Me volví muy cuidadosa con lo que comía». Además de la carne, dejó la harina de trigo, sustituyéndola por harina de yuca.

Otro de los detalles que ha compartido en esa entrevista es que utiliza aparatos Dermalux LED por las mañanas. Con media hora siente que cuida más su cutis. Como apuntaba anteriormente, todo esto viene de su adolescencia y de cuando saltó a la fama: «Mi piel me hacía sentir incómoda, sobre todo cuando las cámaras me enfocaban en todos lados». Ha añadido que es por eso que en la mayoría de las imágenes aparecía «sería», porque «no me sentía cómoda».