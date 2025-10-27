Suscribete a
Sean 'Diddy' Combs saldrá en libertad en mayo de 2028

Así lo indican las autoridades penitenciarias de EE.UU. en un registro en línea de reclusos

El rapero y productor musical Sean 'Diddy' Combs
Las autoridades penitenciarias de Estados Unidos liberarán a Sean 'Diddy' Combs el 8 de mayo de 2028, según ha mostrado este lunes un registro en línea de reclusos, tras haber estado encarcelado más de cuatro años por delitos relacionados con la prostitución.

Los ... fiscales habían solicitado 11 años tras las rejas para Combs, de 55 años, pero el juez de distrito Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses y una multa de 500.000 de dólares a principios de este mes.

