El antiguo yate de la Familia Real española, escenario de un 'reality show' estadounidense

Fue en el año 2000 cuando Fundatur, la fundación creada por 25 empresarios de las Islas Baleares, le regalaron al entonces Rey Don Juan Carlosel yate 'Fortuna' para uso y disfrute de la Familia Real con el fin de que contribuyeran a promocionar ... el turismo en el archipiélago. Una embarcación de 41,5 metros de eslora, valorado en su día en unos 18 millones de euros y grabado en la proa, en letras doradas, su nombre. El monarca, un apasionado de la navegación, estuvo utilizando este yate de forma habitual durante las temporadas que pasaba en Mallorca, su lugar de residencia estival.

El yate 'Fortuna' fue la cuarta embarcación con el mismo nombre que tuvo el monarca. El primero era un pequeño velero de la clase Dragón con el que compitió en 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich y se encuentra expuesto en el Museo Olímpico de Barcelona. El segundo fue construido en los astilleros Viudes de la ciudad condal y lo usó la Familia Real entre 1976 y 1979. El tercer barco fu un regalo del entonces Príncipe Fahd de Arabia Saudí, pero se averiaba con bastante frecuencia y acabó en el desguace de Cádiz y fue relevado por el último 'Fortuna'.

El Príncipe Don Juan Carlos, a la derecha, y el Duque de Arión, realizan los últimos trabajos en el yate «Fortuna» de la clase dragón, en el puerto olímpico de Kiel. ABC

Bien es sabido por todos que Don Juan siempre prefirió, entre las artes de la navegación la más antigua, la de vela. Por ello, sus mejores recuerdos probablemente los tenga a bordo del dragón 'Fortuna' (8,90 metros de eslora y 1.96 de manga), que fue construido en Dinamarca en 1962 y que el monarca recibió como regalo de bodas.

Renuncia

Durante los años de uso y disfrute, la Familia Real española pasó largas temporadas a bordo del yate navegando por las aguas del archipiélago balear y era frecuente ver fotografías de sus miembros a bordo en la prensa durante las vacaciones de verano. Jornadas enteras en las que el propio Don Juan Carlos pilotaba personalmente la embarcación. Y es que, durante su estancia en las islas, el entonces Rey dedicaba parte de su tiempo libre a los deportes náuticos, alternando con despachos con las autoridades de la nación y las habituales audiencias en el palacio de Marivent.

Doña Sofía con sus nietos Juan Valentín, Pablo Nicolás y Miguel en la cubierta del 'Fortuna' Ernesto agudo

Sin embargo, desde que estalló la crisis a finales de 2008, el 'Fortuna' pasó la mayor parte del tiempo en dique seco. De hecho, en los últimos años el yate tan sólo navegaba muy de vez en cuando y por recomendación de los técnicos de mantenimiento. La última vez que Don Juan Carlos embarcó en el 'Fortuna' fue el 13 de agosto del año 2014, cuando aprovechó para acudir junto a la tripulación para una de estas salidas técnicas. Un año más tarde, el entonces monarca pidió a Patrimonio Nacional que iniciase los trámites para la desafectación del barco.

Doña Sofía junto a la entonces la Princesa de Asturias y la Infanta Leonor a bordo del 'Fortuna' ernesto agudo

En su momento, muchos celebraron esta decisión al ver cómo desaparecía lo que consideraban como un símbolo de ostentación, sin embargo el barco fue durante años el lugar idóneo para recibir a jefes de Estado y de Gobierno, Reyes y Príncipes. Una función que ejecutaba el Rey como tarea de Estado. Aunque una de las visitas más recordadas fue durante el verano de 86, cuando los entonces Príncipes de Gales, Carlos y Diana, junto a sus hijos, los Príncipes Guillermo y Harry, fueron invitados por Don Juan Carlos y Doña Sofía a pasar con ellos unos días a Mallorca. Durante el tiempo que recorrieron las aguas de la bahía palmesana, sufrieron una auténtica persecución 'acuática' de fotógrafos, que alquilaron embarcaciones pequeñas para rastrear al gran yate.

Los entonces Príncipes de Gales y sus hijos con la Familia Real española, en la cubierta del yate Fortuna, durante sus vacaciones en Palma de Mallorca EFE

Nueva vida

Más de una década después de la renuncia por parte de la Corona, el 'Fortuna' vive una nueva etapa bajo el nombre de 'Foners', en referencia a los soldados naturales de Baleares que en la Antigüedad utilizaban las hondas como armamento ofensivo. Actualmente es propiedad de una naviera y está atracado en uno de los puertos de Ibiza. El buque se puede alquilar por 15.000 euros al día.

Ahora se abre un nuevo capítulo en su historia al convertirse en el set de grabación de un reality show estadounidense, que se estrenará en Disney+. El formato, que se grabó durante unas semanas en Ibiza, contará la historia de familias millonarias que contactan con empleados del hogar para que trabajen cuidando a sus hijos. Un rodaje en el que, además del yate de lujo, también incluyeron otros espacios como villas privadas, restaurantes como El Silencio y los beach clubs de la isla pitiusa Nassau y SHU Talamanca.