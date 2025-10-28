Suscribete a
Comparecencia del periodista de ABC David Alandete en el Congreso por las injerencias rusas en Cataluña

El antiguo yate de la Familia Real española, escenario de un 'reality show' estadounidense

El 'Fortuna', rebautizado como 'Foners', fue durante años escenario de los veranos de la monarquía española durante su vacaciones en Palma de Mallorca

El antiguo yate del Rey Juan Carlos I se puede alquilar por casi 20.000 euros al día

Doña Sofía junto a la entonces Princesa de Asturias y la Princesa Leonor, a bordo del yate 'Fortuna'
Doña Sofía junto a la entonces Princesa de Asturias y la Princesa Leonor, a bordo del yate 'Fortuna' EPA
Fue en el año 2000 cuando Fundatur, la fundación creada por 25 empresarios de las Islas Baleares, le regalaron al entonces Rey Don Juan Carlosel yate 'Fortuna' para uso y disfrute de la Familia Real con el fin de que contribuyeran a promocionar ... el turismo en el archipiélago. Una embarcación de 41,5 metros de eslora, valorado en su día en unos 18 millones de euros y grabado en la proa, en letras doradas, su nombre. El monarca, un apasionado de la navegación, estuvo utilizando este yate de forma habitual durante las temporadas que pasaba en Mallorca, su lugar de residencia estival.

