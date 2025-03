Carlos Herrera se casa en secreto en Nueva York con Pepa Gea

Ayer por la tarde se anunció la boda de Carlos Herrera (65 años) con Pepa Gea (49), después de tres años de relación.

Una exclusiva que salió a la luz en 'Plan de tarde', el magacín presentado por Toñi Moreno que se acerca a la crónica social y comenta las últimas noticias de los famosos, con periodistas especializados y entrevistas con los protagonistas.

«Se ha casado y no me ha invitado, me voy a enfadar. Muy mal», dijo entre risas la presentadora gaditana al inicio del programa. «Podemos decir que se ha casado Carlos Herrera y no ha sido conmigo», añadió sin perder la sonrisa.

Fue el periodista y colaborador del espacio televisivo Jesús Manuel Ruiz, quien confirmó la noticia. Al parecer el locutor de radio y su pareja se dieron el 'sí, quiero' en Nueva York durante el puente de la Constitución celebrado el pasado mes diciembre. La pareja decidió hacerlo así pues «no querían una celebración multitudinaria».

🔔 Exclusiva de #PlandeTarde ⭕ Carlos Herrera se ha casado en secreto con su novia Pepa Gea 🤵‍♂️👰‍♀️



— La 1 (@La1_tve) January 29, 2023

Como únicos invitados se encontraban los hijos de Herrera, Alberto Herrera (30 años) y Rocío Crusset (28), fruto de su relación con Mariló Montero. Aunque no se ha podido confirmar la asistencia de las hijas de Pepa Gea.