Britney Spears comparte un mensaje sobre «sufrimiento y fealdad» tras su regreso a Instagram en medio de la cruda disputa con su ex

«A veces, cuando pasan cosas difíciles, surgen cosas buenas y aprendemos», escribió Spears en un extenso pie de foto

Hace meses que batalla en público con Kevin Federline, autor de unas memorias escandalosas

Britney Spears, en un concierto. GTRES

A.B. Buendía

Es difícil seguirle el ritmo a Britney Spears, inmersa en una cruzada vital que expresa en Instagram de una forma muy enigmática y muchas veces indescifrable. Ahora, la cantante acaba de compartir otro extraño mensaje sobre el «sufrimiento y la fealdad» acompañados ... del aprendizaje más complicado en un momento de máxima tensión con su exmarido.

