Britney Spears comparte un mensaje sobre «sufrimiento y fealdad» tras su regreso a Instagram en medio de la cruda disputa con su ex

Es difícil seguirle el ritmo a Britney Spears, inmersa en una cruzada vital que expresa en Instagram de una forma muy enigmática y muchas veces indescifrable. Ahora, la cantante acaba de compartir otro extraño mensaje sobre el «sufrimiento y la fealdad» acompañados ... del aprendizaje más complicado en un momento de máxima tensión con su exmarido.

Los últimos tiempos de Britney Spears han sido particularmente controvertidos y su cuenta oficial de Instagram está siendo testigo de ello. Fue muy activa en la red social, a la que suministró abundante material escabroso, después cerró la cuenta y ahora ha regresado con inusitadas ganas.

Tras reactivar su cuenta de Instagram el 7 de noviembre, la cantante, de 43 años, compartió un mensaje reflexivo sobre la importancia de escuchar a la niña interior y cómo pueden surgir cosas buenas de los momentos difíciles. Lo hizo en un extenso texto editado después para dejarlo a su gusto.

Expresión con emoción

El mensaje viene acompañado de un clip de la estrella bailando 'Send My Love (To Your New Lover)', de Adele, y haciendo playback con frases como esta: «Tenemos que dejar ir todos nuestros fantasmas / Ambos sabemos que ya no somos niños».

Brittey Spears comenzó así su nuevo texto: «No he encontrado mi vestido de fiesta para este año... Reflexionar es bueno para el alma... A veces, cuando pasan cosas difíciles, surgen cosas buenas y aprendemos... ¡Aprendí que una verdadera nota de expresión con emoción dice mucho por todos nosotros!».

«La niña interior debe hablar en los momentos más vulnerables» Britney Spears Cantante

A continuación, la cantante escribió otro mensaje sobre la importancia de aferrarse a la niña interior. «Llámalo infantil, tonto, molesto... Crecemos para convertirnos en mujeres, pero ¿te atreves a conservar la parte más sensible del alma y permitir que se rebele...? La niña interior debe hablar en los momentos más vulnerables».

La artista compartió un mensaje sobre la pérdida, que parecía contener un guiño al título de sus populares memorias, 'La mujer en mí'. «La tristeza y la oscuridad sobreviven para comprender la pérdida de un ser querido, el dolor y el sufrimiento...«, escribió.

Compartir cosas raras y hermosas

Britney Spears cree que «a veces, a través del sufrimiento, la fealdad y el sacrificio, se pueden manifestar y compartir cosas extremadamente raras y hermosas que pueden conmover a otra persona para que comprenda que no está sola... y, sin embargo, la mujer que llevo dentro se asegurará de que encuentre mi destino».

La cantante concluyó tan controvertido mensaje con una posdata sobre su celebración del Día de Acción de Gracias, revelando que disfrutó de una cena festiva. «PD: Ni siquiera puedo mirar la comida después de este Día de Acción de Gracias… Hice trampa, me porté tan mal… Pero me sentí tan bien… perdóname, padre», concluyó.

Este domingo, 30 de noviembre, Britney Spears editó su descripción, haciéndola mucho más corta aunque sin aclarar muchas más cosas realmente: «Me sentí preciosa en ese traje de baño… psss tengo que encontrar esos zapatos Mary Jane».