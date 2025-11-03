Suscribete a
ABC Premium
Directo
La oposición reacciona con dureza a la dimisión de Mazón: «Patético»
Directo
El fiscal general «no» se considera «responsable de los delitos que se le imputan»

Britney Spears borra su cuenta de Instagram tras sus últimas y alarmantes publicaciones

La cantante ha decidido desaparecer de las redes después de sembrar la preocupación por su salud mental

Los últimos mensajes de la artista revelaban una imparable sucesión de erráticos comportamientos

El exmarido de Britney Spears alerta sobre la situación de la cantante: «El tiempo se acaba»

Britney Spears, en una imagen de 2023.
Britney Spears, en una imagen de 2023. GTRES

A.B. Buendía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«El tiempo se acaba», decía hace una semanas Kevin Federline, exmarido de Britney Spears, después de una alarmante serie de mensajes publicados por la cantante en sus redes sociales. Y ha sido ahora cuando la artista ha decidido borrar su cuenta ... de Instagram y desaparecer de la vida pública para disparar la alarma entre sus seguidores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app