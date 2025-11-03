Britney Spears borra su cuenta de Instagram tras sus últimas y alarmantes publicaciones

«El tiempo se acaba», decía hace una semanas Kevin Federline, exmarido de Britney Spears, después de una alarmante serie de mensajes publicados por la cantante en sus redes sociales. Y ha sido ahora cuando la artista ha decidido borrar su cuenta ... de Instagram y desaparecer de la vida pública para disparar la alarma entre sus seguidores.

La cuenta oficial de Britney Spears, de 43 años, no está disponible desde el domingo. Si alguien entra en su Instagram, solo podrá ver el mensaje que indica que su perfil «podría haber sido eliminado», algo que llega tras una serie continuada de mensajes donde la cantante venía exponiendo unos comportamientos erráticos que llenaron de consternación a sus seguidores.

En las últimas semanas, sus fans expresaron preocupación después de que Britney Spears publicara vídeos bailando en su habitación al tiempo que procedía a desactivar los comentarios de sus posts con mensajes crípticos sobre sus hijos, Jayden James, de 19 años, y Sean Preston, de 20.

La sucesión de mensajes de Britney

En un vídeo compartido en redes sociales el 7 de octubre, Britney Spears aparecía con magulladuras en los brazos y vendajes en las manos y muñecas. En el pie de foto, decía que se había caído por las escaleras y escribía sobre el viaje de sus dos hijos de regreso a Hawái, donde viven con Federline.

«Mis hijos tuvieron que irse y regresar a Maui», escribió antes de explicar por qué comparte sus vídeos de baile. «Esta es mi forma de expresarme y orar a través del arte… Padre que estás en los cielos… No estoy aquí para que me tengan lástima o me tengan compasión, solo quiero ser una buena mujer y superarme… y tengo un apoyo maravilloso, ¡así que pasad un día genial!», contaba. Y añadía: «Pssst, me caí por las escaleras en casa de una amiga… fue horrible. A veces se me sale el hueso, no sé si se rompió, ¡pero por ahora está bien! ¡Gracias a Dios!».

Pero hay más. Por ejemplo, en una publicación subida a Instagram el 19 de octubre, la antigua estrella del pop pareció sincerarse sobre los cuatro meses que pasó en rehabilitación en 2018, mientras estaba bajo una tutela de 13 años, y el impacto que esto ha tenido en su vida. En la publicación, afirmó haber sufrido «daño cerebral».

Britney Spears publicó una foto suya montando a caballo y en el pie de foto comparó sus omóplatos con «alas» antes de escribir sobre la película 'Maléfica', de Angelina Jolie. «Recuerden que el rey intentó matarla, pero en su lugar un hombre le quitó las alas en secreto. Pero nada viene del Padre Celestial, el verdadero Padre, a quien solo reconozco como mi único amor incondicional... nada sagrado se olvida jamás», escribía.

El conflicto con su exmarido

Su inquietante mensaje continuaba así: «Sus alas eran sagradas, por lo que el rey no podía quitárselas; nadie podía decir que habían sido restauradas y escondidas bajo llave en una iglesia secreta con vidrieras sagradas… no es que esto tenga relevancia para mí, pero me parece increíblemente interesante…».

La cantante habló entonces de haber sufrido una «experiencia traumática» sobre la que escribió «al final» de sus memorias de 2023, 'The Woman in Me', donde «durante cuatro meses me quedé sin puerta propia y me obligaron ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún sitio».

El 15 de octubre, Spears usó X para acusar a Federline de manipularla psicológicamente de forma constante y defendió su relación con sus hijos. «Ser amada incondicionalmente y con un corazón tan inocente como el mío, siempre amenazada o haciéndome creer que soy la mala mientras se lucran con mi dolor...», comenzaba. Y seguía: «Oh, Dios mío, demuéstrame que existe un Dios y que yo también puedo ser amada incondicionalmente y no tener que ser tan perfecta, porque es realmente interesante».