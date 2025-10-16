Britney Spears responde a las acusaciones de su exmarido: «Su manipulación es agotadora»

Esta semana Kevin Federline (47 años), exmarido de Britney Spears (43), concedió una entrevista con 'The New York Times' como parte de la gira promocional de su libro de memorias, 'You Thought You Knew' -que saldrá a la venta el próximo martes ... 21-, en el que el bailarín y padre de los dos hijos de la artista -Sean y Jayden- dijo que se sentía muy preocupado por el comportamiento que últimamente está teniendo su ex.

«La situación con Britney parece estar avanzando rápidamente hacia algo irreversible», «Resulta imposible seguir pretendiendo que todo va bien» o «Desde mi punto de vista, el tiempo se acaba y nos estamos acercando a la hora decisiva. Si las cosas no cambian, va a pasar algo malo, y lo que más me preocupa es que nuestros hijos se quedan con los problemas», fueron algunas de las frases que más llamaron la atención de dicha entrevista.

Además, el artista quiso dejar claro que él «nunca, jamás, ni una sola vez, he estado contra Britney» y que lo único que ha hecho ha sido tratar de «ayudar a mis hijos a tener una relación increíble con su madre. Y es duro porque cuando reflexiono sobre todo lo que ha ocurrido, veo que mis hijos no saben quién es la mujer con la que me casé. He pasado dos décadas tratando de cerrar ese hueco».

Britney Spears y Kevin Federline gtres

Sobre el movimiento 'Free Britney' que se inició cuando luchaba por recuperar su tutela opinó que «todas aquellas personas que se esforzaron tanto en aquello ahora deberían poner la misma energía en el movimiento Salvad a Britney. Porque ya no se trata de libertad. Se trata de supervivencia», aunque no sabe cuál podría ser la clave para ayudarla: «Ahora, más que nunca, necesita tu ayuda. He sido su amortiguador durante años, pero ahora esto me supera. Es hora de dar la voz de alarma»,sentenció.

Mentiras

Ahora, la cantante no ha dudado en responder a estas durísimas declaraciones. Y lo ha hecho a través de su perfil en redes sociales. «La constante manipulación de mi exmarido es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre les he rogado y gritado que tengan una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre les he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida», ha escrito en X.

«Lamentablemente, siempre han presenciado la falta de respeto de mi padre. Necesitan hacerse responsables de sí mismos. Uno de mis hijos solo me ha visto 45 minutos en los últimos 5 años y el otro solo me ha visitado 4 veces. Yo también tengo orgullo. De ahora en adelante, les avisaré cuando esté disponible. Créanme, esas mentiras piadosas de ese libro van directo al banco y soy la única que sale realmente herida. Siempre los amaré y, si de verdad me conocen, no prestarán atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol. De hecho, soy una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada durante los últimos 5 años. Hablo de esto porque ya estoy harta y cualquier mujer real haría lo mismo», ha sentenciado.