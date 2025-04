Barbie lanza una edición especial de Lebron James que mide 2 centímetros más que Ken

La estrella de los Lakers, LeBron James ha sido elegido como el primer 'Kenbasador' de la marca debido a su «impacto positivo en la cultura, estilo y la comunidad» durante las últimas dos décadas, ha comunicado la compañía oficial de Barbie, Mattel, este miércoles.

El muñeco 'Barbie Signature LeBron James Kenbassadors' saldrá en los mercados a un precio de 75 dólares y medirá dos centímetros más que la figura estándar de Ken. El juguete presenta a James con una chaqueta 'varsity' (estilo universidad americana), zapatillas Nike, gorra, reloj, gafas y auriculares Beats.

«Cuando era niño, tuve la suerte de tener modelos que no sólo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que es posible a través del trabajo duro y la dedicación», ha dicho James en un comunicado de prensa. «Ahora, como adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las que admirar».

«Estamos encantados de ofrecer a los fans una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como un modelo a seguir, su estatus de icono, su impacto duradero en la cultura y su dedicación a dar un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial ilimitado», ha comentado Krista Berger, vicepresidenta sénior de Barbie y directora global de muñecas de Mattel.

LeBron James se suma a otros atletas que han sido reconocidos con sus propias muñecas Barbie. La exjugadora de baloncesto Sue Bird y la estrella del tenis Venus Williams también tienen una figura Barbie desde el años pasado.

James, de 40 años, es el máximo anotador de la historia de la NBA, con más de 42.000 puntos. El alero de Los Ángeles Lakers ha sido 21 veces All-Star, cuatro veces MVP y cuatro veces campeón de la NBA.