Beyoncé, Jay-Z o LeBron James, involucrados en una nueva demanda por violación contra Diddy Combs

Con la primera denuncia contra el rapero Sean 'Diddy' Combs, no sólo se destapaba un amplio historial delictivo al que se sumaban numerosas demandas contra el detenido por abusos sexuales o tráfico de personas, también salía a la luz el perverso lado que ocultaban sus populares entre las celebridades 'Freak Off Parties'. Estas fueron en el pasado escenario de los casos de los que ahora es acusado e investigado el músico mientras permanece en prisión a la espera de juicio. Pero tras conocerse en un principio el escándalo, el foco de atención mediática no solo recaía en P. Diddy, sino que se puso además sobre el amplio listado de famosos que acudían a las fiestas como posibles implicados en los hechos del rapero.

Las celebridades eran invitadas a las celebraciones y a participar en los actos sexuales que tenían lugar en las mansiones, donde también cobraban protagonismo las drogas o las grabaciones secretas para el posterior chantaje. Las Kardashian borraron el rastro de su presencia en las fiestas de sus redes, Ashton Kutcher pidió disculpas por lo mismo, y Leonardo DiCaprio, Jay-Z o Beyoncé eran algunos de los invitados más asiduos. Ahora, una nueva demanda por violación contra el rapero involucra directamente a la pareja como testigos del delito.

Después de ser acusado personalmente de otro delito de abuso llevado a cabo junto a Sean Combs en una de las fiestas, ser testigo de los hechos en otras le han llevado ahora a formar parte de la acusación de una nueva víctima que hace público su caso. Según el testimonio de la supuesta víctima que recoge 'Page Six', en 2015 fue agredido sexualmente y obligado a llevar una máscara con forma de pene por el rapero mientras varias celebridades como Jay-Z, Beyoncé, LeBron James o Gloria y Emilio Estefan lo presenciaban. A pesar de esto, la víctima sólo demanda a P. Diddy, Emilio y a otros invitados por su conducta.

Después de conocer la demanda, el portal se puso en contacto con los implicados que negaron rotundamente las acusaciones. «Esto es manifiestamente falso y ni siquiera merece un informe ni una respuesta. Una simple búsqueda en internet muestra lo que LeBron estuvo haciendo durante todo abril de 2015. Jugaba baloncesto con los Cleveland Cavaliers y nunca en Miami», expresó el portavoz del jugador de baloncesto. Por su parte, el equipo legal del rapero también lo niega todo. «Esta denuncia demuestra hasta qué punto son capaces de llegar los demandantes para generar titulares en busca de un pago. Ninguna persona en su sano juicio que lea esta denuncia podría dar crédito a esta historia. El Sr. Combs espera con ansias su día en el tribunal, donde se revelarán estas mentiras y los motivos perversos de quienes las dijeron», aseguran.

Tal y como cuenta el denunciante, al llegar a la mansión de Florida en la que se celebraba la fiesta en 2015 «sintió una sustancia grasosa parecida a la vaselina en su mano. Intentó lavarse pero perdió el conocimiento antes de poder hacerlo». Hasta que recobró el conocimiento, cuenta, fue trasladado en coche hasta la mansión de los Estefan en Miami, donde Gloria se alarmó por su estado pero Emilio impidió que frenase lo que sucedería. Por su parte, a LeBron James también lo reconoció en la escena.

El demandante habría sido conducido después «a través de un túnel oculto» a la mansión del acusado, donde advirtió que estaban Jay-Z y Beyoncé, quien al verle supuestamente preguntó: «'¿Por qué está este hombre blanco semidesnudo con una máscara de pene parado aquí frente a mí?'». Según concluye su relato, en otra sala P. Diddy obligó a otros asistentes que le desvistieran y le pusieran otro atuendo con el que fue «agredido sexualmente y obligado a participar en una actividad sexual no deseada hasta que perdió el conocimiento nuevamente». A pesar de los hechos relatados, 'Page Six' ha podido comprobar que por ejemplo Jay-Z no se encontraba en Florida entonces.