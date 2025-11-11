Andy tendrá que pagar a Lucas si quiere interpretar las canciones del grupo: «Es mi derecho»

Andy Morales, que formaba parte del dúo Andy y Lucas, ha comenzado su carrera como cantante solista. Tras estrenar su primer single, 'Marioneta', este mismo lunes, el artista de 43 años está en plena gira promocional y en el programa 'El tiempo justo' ... ha hablado de cómo fueron los últimos meses como grupo.

«En Madrid me sentí liberado, se acabaron los problemas, ya nadie me va a molestar a mí ni yo voy a molestar a nadie», ha comentado a Joaquín Prat, hablando del último paso de su gira, el pasado 10 de octubre. Ante la pregunta del presentador de si tiene alguna reserva sobre cómo ha llevado su carrera, tras no haberse implicado en temas económicos para no tener problemas con su compañero, él responde con rotundidad.

«No me arrepiento porque no he tenido oportunidad de dirigirlas, porque Lucas le pidió que confiara en él. Nunca me he metido en lo que él hacía porque era tener un problema con él», ha compartido.

Andy ha contado que durante estos meses en los que ha estado trabajando en su propio proyecto en solitario se ha dado cuenta de ciertos detalles, de cómo funcionaban las cosas, del dinero que cuesta gestionar una carrera como la suya y, a la vez, de lo que se gana. «Eran sospechas que yo tenía y no me sorprende», ha desvelado. Eso sí, no ha querido señalar a nadie porque dice que no tiene pruebas, y que será cuestión de tiempo. Por el momento ha indicado que no tiene deudas pendientes con Lucas.

Su pelea

Joaquín Prat le ha preguntado también por el incidente que tuvieron en el concierto de Badajoz, del que tanto se ha hablado. Andy ya había desvelado en una conversación con una periodista que hubo un enfrentamiento, aunque después lo desmintió. Ahora ha explicado que sí que existió una pelea en la que, en efecto, él salió con moratones, pero nunca llegaron a las manos. «Nos enfrentamos y hubo forcejeo, pero ningún momento hubo contacto físico, se metieron a separarnos», ha compartido.

Andy ha explicado que terminó yendo al hospital, pero no porque Lucas le hubiera agredido directamente. Sin embargo, sí que ha dejado claro que ese fue el momento en el que su relación se rompió definitivamente.

Aunque las declaraciones de Lucas en el programa de Mediaset 'me quedo conmigo' también causaron una importante brecha entre ellos. Andy explica que decidió actuar «como si no hubiera visto nada» para terminar la gira sin enfrentamientos. Él llevaba desde mayo grabando su proyecto en solitario, y le sorprendió escuchar a su compañero decir que Andy «no valía» para llevar una carrera como solista. «Yo ya lo tenía todo hecho. El single estaba compuesto y grabado desde junio o julio», ha confesado. Lo cual le ha llevado en varias ocasiones a replantearse sus siguientes pasos.

«Hace dos o tres semanas pensé no sacarlo», ha admitido, haciendo referencia a su single 'Marioneta'. Canción que, por cierto, ha dejado claro que no se trata de un 'shakirazo' contra su excompañero. Estaba, como ha dejado claro, planeado antes de que estos últimos meses terminaran de erosionar su relación y va sobre un desamor, aunque también cuenta experiencias personales.

Andy ha defendido su derecho a cantar las canciones del dúo al que perteneció, incluso aunque Lucas ha dejado claro que sigue teniendo la autoría de los temas. «Yo pagando el 10% las puedo cantar, es mi derecho», ha declarado.