Suscríbete a
ABC Premium

El Hormiguero

Andy cuenta toda la verdad sobre la separación de Andy y Lucas: «Nos dijimos de todo»

El ex integrante del dúo gaditano inicia andadura en solitario con el 'single' titulado 'Marioneta'

La vida personal de Andy: la reciente separación de Andy y Lucas, una hija adolescente y su novia actual

Sale a la luz la letra de la primera canción de Andy tras dejar a Lucas: «Es un 'shakirazo' auténtico, llena de reproches y rencor»

Andy, por primera vez en solitario en 'El Hormiguero'
Andy, por primera vez en solitario en 'El Hormiguero' Antena 3

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El duelo del 'acces prime time' de este lunes 10 de noviembre tenía, de entrada, un claro ganador. Sin embargo, 'El Hormiguero' guardaba un as bajo la manga para hacerle frente a la visita de Rosalía a 'La Revuelta': la primera visita de Andy ... en solitario tras la separación de Lucas. Con la excusa del estreno de su primera canción en solitario, 'Marioneta', el ex integrante del dúo gaditano eligió el programa de Pablo Motos para contar su versión sobre la separación del grupo y acallar todos los rumores que han rodeado el final de una etapa de más de 20 años. Aunque Motos advirtió de que, en este caso, las habladurías «se han quedado cortas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app