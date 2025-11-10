Andy cuenta toda la verdad sobre la separación de Andy y Lucas: «Nos dijimos de todo»

El duelo del 'acces prime time' de este lunes 10 de noviembre tenía, de entrada, un claro ganador. Sin embargo, 'El Hormiguero' guardaba un as bajo la manga para hacerle frente a la visita de Rosalía a 'La Revuelta': la primera visita de Andy ... en solitario tras la separación de Lucas. Con la excusa del estreno de su primera canción en solitario, 'Marioneta', el ex integrante del dúo gaditano eligió el programa de Pablo Motos para contar su versión sobre la separación del grupo y acallar todos los rumores que han rodeado el final de una etapa de más de 20 años. Aunque Motos advirtió de que, en este caso, las habladurías «se han quedado cortas».

«Hemos tenido momentos muy tensos, malos y momentos también. A Lucas le tengo que agradecer muchísimas cosas. Lo digo a boca llena, pero durante la crisis tuve un problema económico y él me ayudó. Y en pandemia también. En muchos momentos él ha estado a mi lado. Pero no he entendido muchas situaciones», empezó explicando. «Ha sido así desde el principio. Lucas era como tu hermano antes de grabar el primer disco, pero ya, con ‘Son de Amores’, te llevaste la primera en la boca», acotó el presentador.

«Sí, lo que pasa es que no entendía mucho cómo funcionaba el negocio. Lucas era futbolista, venía de la cantera del Cádiz. Él confiaba mucho en mi musicalmente. Con ‘Son de Amores’ me pidió que hiciera la música del estribillo». Pero cuando llegó la hora de registrarlo como coautor, no lo hizo.

La pelea que lo dinamitó todo

Sin embargo, el invitado reconoció que el momento más difícil han sido para él los últimos meses. «Desde que tuvimos el encontronazo en mayo, que fue una pelea de verdad. Físicamente no nos tocamos, eso sí es verdad, pero fue muy desagradable. Él en el momento me pidió disculpas, pero lo que viví allí no fue de amigos», desveló.

«Vamos a empezar por el principio. Hay una frase tuya que es ‘Lucas se llevaba tres partes, la suya, la que me robaba y la que no me daba’», apuntó Motos. Andy aclaró que no tenía pruebas de eso. Sin embargo, dejó caer que no le solía cuadrar el caché que cobraban por bolo y el que él se embolsaba. «Es verdad que cuando nosotros salimos de Sony, él se hace cargo de todo. Y claro, yo no veo las cuentas. Cada uno tenía su S.L. Pero en crisis me quedé como el que se está bañando en la playa y tengo que cerrar la mía. A a partir de ahí, él lo factura todo y yo no veo los números. Tengo que confiar en su palabra».

Sin embargo, asegura que nunca ha visto un céntimo de las escuchas de Spotify o las visualizaciones en Youtube del dúo, salvo los royalties que le quedan desde que se marchó de la discográfica. «Lo hablé con él en su momento y me decía que era muy poco dinero realmente, que él se hacía cargo de todos los gastos y yo no invertía nada». «Bueno, poco dinero no es. Vosotros en Spotify tenéis 1.6 millones de visitas al mes.Paga 3.500 euros por millón de visitas, con lo cual estaríamos hablando de unos 5.000 euros mensuales», lo corrigió el de Requena. En su opinión, «era una guerra perdida».

El conductor de ‘El Hormiguero’ recordó la última visita de los dos. «Fue muy rara, Lucas tomó la palabra casi en todas las preguntas. ¿Dijo la verdad o dijo alguna cosa que no era…?». «La parte que me toca, presuntamente, puedo decirte que... Que a lo mejor no dijo del todo la verdad. Pero eso lo sabe ya la gente en la calle. Yo no me alegro para nada del mal ajeno, y menos de la persona que he tenido media vida a mi lado», zanjó, sin querer entrar en más detalles sobre si lo que contó sobre su operación de nariz era verdad.

En cuanto al último concierto en el Palacio de Vistalegre, ya la relación estaba prácticamente rota «tras una pelea de verdad en la que sólo faltó pegarnos». Ocurrió después de la intervención de su compañero en un concierto en un pueblo de Extremadura. «Vi nervioso a Lucas ese día, intenté calmarlo y en el escenario estuve animando, diciendo tonterías para mejorar la cosa». Pero al terminar, se le encaró. «Le hice frente y nos dijimos de todo. No llegamos a tocarnos porque nos separaron. Yo acabé en el hospital pero no porque me agrediera, yo venía de una lesión reciente jugando al fútbol y claro, cuando le vi que venía hacia mí, que no es chico, yo hice frente, porque yo también puedo ponerme serio. Nos separaron, pero en ese encontronazo me terminé de romper la pierna».

Por eso, cuando sus compromisos laborales en común terminaron, se quitó un peso de encima, aunque no tienen contacto desde entonces «Libre. Me sentía libre. Yo ahí no me lo creía. Ya podía ser lo que quisiera sin que nadie me dijera que estaba mal, que estaba bien o que me estaba equivocando. Ya era yo».