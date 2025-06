Alejandra Rubio rompe su silencio tras la polémica visita a la cárcel de Turín

Después de varios días en el ojo del huracán mediático, Alejandra Rubio (25 años) ha roto su silencio. La hija de Terelu Campos ha emitido un emotivo y extenso comunicado en redes sociales para expresar cómo se siente ante las críticas que ha recibido tras su visita a la prisión de Turín junto a su pareja, Carlo Costanzia (32 años). El motivo del viaje era felicitar a Pietro Costanzia, hermano del actor, en su cumpleaños, una escena que quedó recogida en vídeo y posteriormente fue compartida en redes sociales.

Las imágenes, grabadas desde el exterior del centro penitenciario, muestran a Carlo saludando a sus hermanos, Pietro y Rocco, que responden ondeando una camiseta blanca atada a un palo desde el interior de la prisión. Aunque Alejandra no aparece en el vídeo, ella misma lo grabó y decidió compartirlo posteriormente en sus redes sociales con la palabra «Familia».

«Voy a escribir porque hablar nerviosa ya hemos comprobado todos que no es lo mejor que se me da. A veces me siento tremendamente incomprendida, puede ser que sea mi culpa en gran parte. Los que me conocéis hace tiempo sabéis que intento ser reservada con bastantes aspectos de mi vida, en esta ocasión hemos querido enseñar una parte menos bonita que también forma parte de lo que somos», comenzó.

«Entiendo que a mucha gente le sorprenda, que le moleste o que le inquiete ver ciertas cosas o que simplemente sea un reproche porque «yo no vendo mi vida» y lo sigo demostrando, continuó. Además, quiso aclarar que no se ha lucrado con esta publicación ni ha ofrecido ninguna exclusiva sobre el caso: »Yo no he vendido esta situación, no he ganado dinero y mucho menos hago exclusivas hablando de cosas como esta (ni de ninguna a excepción de la noticia de mi embarazo). No soy un robot, soy humana y cometo fallos, pero parece que se está esperando a que lo haga para tener una razón más para atacarme (nos)«, continuó.

A lo largo del comunicado, que se convirtió rápidamente en viral, la joven dejó claro que se siente muchas veces en el punto de mira y atacada por cualquier paso en falso. «Al final, en vez de recibir una mano tendida, recibo un guantazo ante situaciones complicadas, a veces echo de menos el calor entre nosotros, un abrazo, una buena palabra y no siempre un reproche, pero también entendiendo que este mundo en el que trabajamos no va de eso».

Por otro lado, la hija de Terelu Campos lamentó este tipo de situación y se abrió en canal sobre cómo se siente al respecto. «Siento no expresarme de la mejor manera ante situaciones límite para mí. Yo siento, yo lloro, yo vivo, no me considero una persona altiva, ni soberbia, simplemente una chica de 25 años que no es perfecta y que tiene una coraza demasiado grande, porque a veces en este mundo hace falta tenerla, y así no permitirme sentir más dolor. Ojalá pudierais ver las cosas desde mi perspectiva (que muchas veces no es la correcta), pero esto es lo que soy en parte por todo lo que llevo acumulado desde hace tiempo».

Finalmente, la joven influencer concluyó su comunicado con una reflexión. «No he tenido mi mejor año, pero mejoraré cada día gracias a tener la suerte de saber aprender de mis errores. Esto no es una justificación, simplemente una forma de expresarme, que a muchos les costará entender porque nunca muestro todo de mi, poca gente me conoce en realidad y eso nunca juega a mi favor».