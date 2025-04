Achraf Hakimi se rompe al hablar de su divorcio de Hiba Abouk: «Fue lo más duro»

El futbolista marroquí Achraf Hakimi ha roto su silencio dos años después de su turbulenta separación de Hiba Abouk, con la que tiene dos niños pequeños en común, y ha hablado sin tapujos sobre lo que supuso para él aquella separación después de cinco años de relación y casi tres de matrimonio, algo que hoy considera «lo más duro» que ha afrontado en su vida.

El defensa del París Saint-Germain se ha sentido al fin lo suficientemente sereno para hablar de aquellos turbulentos días que acompañaron a su mediático divorcio y ha concedido una entrevista al canal de Youtube de Anas Bukhash para sincerarse de lo que significó en su vida romper con Hiba Abouk después de construir una vida en común. Porque, obviamente, no todo era tan de color de rosa como parecía.

Para él, «fue lo más duro» de su vida separarse de la actriz, «la madre de mis hijos», con la que había construido un hogar que parecía estable y provechoso, perteneciente a dos personas de éxito en sus respectivas carreras. Achraf es consciente de que cometió numerosos errores que ahora está tratado de subsanar.

Aprender de los errores

«Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mí mismo y a las personas que me rodean», ha reconocido antes de añadir: «Cuando estuve con mi ex, aceptaba cosas que a día de hoy sé que no lo aceptaría y luego me preguntaba que por qué lo había aceptado».

Una de las grandes polémicas de su divorcio ocurrió cuando Hiba Abouk descubrió que todas las posesiones estaban a nombre de la madre de Achraf Hakimi y el futbolista tiene su versión: «Desde pequeño he cogido dinero y yo no podía manejarlo al ser menor de edad, entonces era mi madre quien lo gestionaba».

«Ella siempre me ha ayudado con el dinero. Porque cuando tienes éxito hay muy pocas personas en las que puedes confiar, y tu madre es la que te va a querer. Con o sin dinero. Y lo va a intentar proteger para que el día de mañana siga habiendo. Mi madre no empezó a manejar mi dinero después de casarme, sino que lo hacía desde siempre y así siguió funcionando. Así que ¿por qué iba a cambiarlo?», ha contado. «Mi madre es la que controlaba todo y, como iban bien las cosas, las dejamos así. Ella es la responsable de todo», ha asegurado.

En quién confiar

Achraf mantiene vivo el dolor que supuso el divorcio y todo lo que se originó alrededor. «Nunca he dicho nada sobre ello. Cuando lo pusimos en manos de la justicia, pudimos ver que era una manera de extorsionar, querían extorsionarme. Pronto se va a poder resolver y sabremos toda la verdad», ha advertido. Porque muchas de las cosas que siguieron a su separación todavía están judicializadas y pendientes de resolución.

«La gente hablaba cosas que nadie sabía», recuerda de aquellos días. «He aprendido a no confiar en demasiadas personas y que en este mundo hay que tener cuidado», ha afirmado. Eso sí, Achraf ha asegurado que «no cambiaría nada» porque de todo ha aprendido: «Todo pasa por algo», ha resumido.

En estos momento, Achraf parece más maduro y ha aprendido aislarse del ruido exterior después de ser acusado de un presunto delito de abuso sexual. Su relación con Hiba Abouk ha mejorado y los pequeños Naím y Amín son una prioridad para ambos. «Estoy abierto, estoy soltero y me encuentro bien», ha dicho en relación a sus opciones sentimentales.