Las vacaciones más opacas de un Gobierno español

Teme la clase política de este país hablar de vacaciones y destinos de sombrilla y chanclas. Secretismo absoluto y si no les pilla ningún tuitero en el chiringuito, mejor. El Ejecutivo echó el cierre el pasado martes con su última reunión del Consejo ... de Ministros hasta el próximo día 24 de agosto, cuando volverán a reunirse para preparar el arranque del curso político. ¿Qué harán durante estas tres semanas? No saben no contestan.

Silencio desde La Moncloa sobre el descanso estival de Pedro Sánchez. Una oportunidad perdida para transmitir normalidad y transparencia, puesto que los periodistas hacían guardia en las puertas de de La Mareta, en Lanzarote, desde el martes por la noche, sabiendo que ese mismo día había despachado por la mañana con el Rey Felipe en el Palacio de Marivent. Los fotógrafos no se fueron con las manos vacías. El miércoles por la mañana captaban las imágenes de los coches oficiales entrando a la residencia real. El presidente, su mujer Begoña Gómez y sus dos hijas, Carlota y Ainhoa, aterrizaron por la mañana en el aeródromo militar de Lanzarote tras partir de la base de Torrejón de Ardoz. Moncloa sigue sin pronunciarse al respecto, tratando de proteger a un Sánchez en horas bajas y evitar así abucheos, como los que recibió en la plaza mayor de Salamanca. No quieren que su imagen sufra un mayor desgaste. La familia Sánchez Gómez ha cogido el gusto al fabuloso complejo que el Rey Hussein de Jordania le regaló en 1989 a Don Juan Carlos y que este cedió a Patrimonio Nacional. Pedro Sánchez ya se alojó allí en la Nochevieja de 2018 y también el pasado verano. El mantenimiento de la residencia cuesta 10.000 euros al mes. A ello hay que sumar los antojos del presidente para adaptarla a sus necesidades. La última reforma que se llevó a cabo, para acoger a Sánchez, costó unos 30.000 euros para dotar a las instalaciones de cámaras y dispositivos varios que velasen por la seguridad del presidente, una nueva lavadora y aparatos de aire acondicionado. Esta fortaleza de Costa Teguise fue diseñada y decorada por el artista lanzaroteño César Manrique. Dispone de unos 10.000 metros cuadrados, diez bungalows, acceso exclusivo al mar, dos piscinas, jardín con lago y hasta un helipuerto. Pedro Sánchez, en La Mareta, en enero de 2019 EFE No sabemos hasta cuándo permanecerán en la isla canaria. Algunas fuentes deslizan que hasta el próximo día 21, aunque otras apuntan a que Sánchez adelantará su marcha al día 11 para culminar sus vacaciones en el Palacio de Las Marismillas , en el Coto de Doñana, el mismo plan del año pasado. El complejo pertenece a Patrimonio del Estado, pero su gestión depende de Parques Nacionales. Los que han empezado sus vacaciones sin demasiado estrés son los nuevos ministros –Pilar Llop, José Manuel Albares, Raquel Sánchez, Pilar Alegría, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez y Diana Morant– que ya descansan solo 24 días después de ser nombrados. Ninguno de ellos ha querido comentar qué planes tiene. Desde el departamento de comunicación del ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta, deslizan: «Hoy (por el miércoles) vuela a Tokio y estará allí hasta principios de la próxima semanA. La semana del 23 de agosto ya estará a tope con agenda. Intentará descansar, pero no tiene planes todavía». Yolanda Díaz, con Estela Pazos, miembro del gabinete del Ministerio, en Galicia La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya descansa en su tierra, Galicia. La ministra de Industria, Reyes Maroto, pasará dos semanas –desde el próximo lunes hasta el domingo 22– con su marido Manuel Pisonero y sus dos hijos, de 8 y 12 años, en algún punto de la costa mediterránea. Del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, solo han confirmado que pasará las vacaciones en familia. Del resto de ministros, ni una palabra sobre su descanso estival. «No es una información de interés público. No estamos contestando a ningún medio que nos lo haya preguntado», repiten una y otra vez desde sus equipos de prensa. La oposición PablO Casado con su mujer Isabel Al principal líder de la oposición Pablo Casado le hemos visto esta semana en Palencia , concretamente en Carrión de los Condes, donde ha conocido de primera mano una de las tres sedes de la XXV Edición de las Edades del Hombre ‘LUX’. Según ha podido saber ABC, pasará también unos días en Elche, la tierra de su mujer Isabel Torres, donde sus suegros tienen una casa. Y como todos los años, se desplazará regularmente a Navas del Marqués, el pueblo de Ávila, en el que adquirió una propiedad en 2011. Inés Arrimadas desconectó unos días la semana pasada en Ripoll (Girona), tierra natal de la familia de su marido Xavier Cima y donde reside su familia política. El resto del tiempo, optará por Jerez de la Frontera, de donde es originaria y donde viven sus padres, hermanos y sobrinos. «Disfrutará con su hijo Álex de las playas de Cádiz», comentan con naturalidad y tansparencia desde su equipo. El líder de Vox, Santiago Abascal, no ha querido hablar de sus vacaciones. Su mujer Lidia Bedman, nacida en Alicante, sí que ha compartido imágenes en Instagram desde Altea. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L I D I A B E D M A N (@lidiabedman) A lo largo de los próximos días, probablemente más de uno sea cazado en una terraza o playa, convirtiéndose en la imagen más buscada de agosto. En cualquier caso, lo importante es que vuelvan relajados para afrontar el nuevo curso político, que estará marcado por la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión