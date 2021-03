A la luz el secreto mejor guardado de Jesulín de Ubrique El torero participó en el programa «Dos parejas y un destino» junto a Chenoa

En el último episodio de «Dos parejas y un destino» los protagonistas estrella fueron Jesulín de Ubrique y Chenoa junto con La Terremoto de Alcorcón y Pedro Delgado. El torero y la cantante participaron en el programa que TVE emite en prime time en el que participan también otros personajes famosos como María del Monte y Anne Igartiburu o Gonzalo Miró y Florentino Fernández.

Para Jesulín supuso su regreso a la televisión tras varios años alejado de la vida pública en la que solo ha concedido varias exclusivas a la revista «¡Hola!» para hablar sobre su vida privada. En la última habló sobre el dolor de la pérdida de su padre y su situación económica tan cuestionada en los últimos tiempos. Por su parte, a la ex triunfita le va muy bien en lo profesional y lo personal. Aunque su sueño de casarse con su novio urólogo ha quedado pospuesto por la pandemia. Mientras arrasa en las redes con su método Tabata con el que ha conseguido mejorar su figura a base de esfuerzo y sacrificio.

Uno de los momentos más destacables de la noche fue cuando Jesulín de Ubrique confesó el motivo por el que decidió convertirse en torero: «Yo comencé a torear con tal solo 7 años y me retiré a los 7 y medio. He sido torero gracias a una artista», explicó. «Mi padre era empresario y contrataba artistas para cantar. Contrató al Fary, a Lolita, Manolo Escobar, a Rocío Jurado... Y yo iba con él y con el hombre que pega los carteles. ¿Pero sabes por qué fui torero?... Lo hice para pagarle los honorarios de Rocío Jurado. Cuando la contrató en una de las ferias, que fue una de las últimas que él montó, el espectáculo principal era ella y tenía un caché. En ese momento se pedían préstamos y me acuerdo que mi padre puso en venta el campo que teníamos y yo al preguntarle porqué tenía que venderlo me dijo que no lo iba a entender», aseguró ante la atenta mirada de su compañera de aventura. «Entonces le pregunté si él quería que fuese torero y me dijo que si me atrevía. Lo hice para que no lo vendiera y así tiró el cartel. Entonces lo primero que gané fue para pagar ese dinero que se había pedido al banco para la madre de Rocío Carrasco. Y a partir de ahí empecé con mi profesión», confesó. «He sido torero gracias a una artista. Pero vamos, hubiera sido un gran portero porque hasta jugaba en la Federación Española de Fútbol. Hubiera sido un crack, un fenómeno porque estaba convencido. Si de algo estaba convencido de verdad es que iba a ser un máquina», añadió.

También reveló que las primeras veces que toreó pasaba muchísimo miedo e incluso sentía náuseas. «Tengo algunos vídeos del principio que se me ve hasta con ganas de vomitar».