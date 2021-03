Padres famosos a los que nadie felicita el 19 de marzo Kiko Matamoros y Jesulín de Ubrique, sin felicitación de sus hijos en redes sociales. A Francisco Rivera solo le recuerda uno de sus tres vástagos

En el Día del Padre, las redes se han llenado de fotos ‘vintage’ y de mensajes de cariño, admiración y respeto. Modelos, actrices y actores, deportistas… ‘Celebrities’ de todo tipo han dedicado palabra de amor a sus padres. Bueno, no todos, alguno se ha quedado esperando.

Como padre, Kiko Matamoros no ha recibido ni una foto tierna, ningún mensaje de agradecimiento por parte de sus criaturas mediáticas. Así, lo último que ha posteado Ana Matamoros, su hija con Makoke, es una colección de ‘selfies’ desde Milán: “feliz jueves, bomboncitos”, añadía. Para Anita, la felicidad del viernes se debe a sus dos perritos, que quieren mimos y jugar, como se puede apreciar en sus 'stories'. Dos de los hijos de Kiko con Marián Flores también han obviado la jornada: Laura, ha apostado por un vídeo - que ha titulado ‘calma’- en el que aparece sonriendo mientras suena ’Te pintaré’, de José Mercé. Está de vacaciones en Fuerteventura, presumiendo de hotel en sus ‘stories'. El mensaje que Diego Matamoros colgó el pasado miércoles, leído en una jornada tan especial, parece pura ironía: “Ya sabes que cuándo (sic) no te cojo el teléfono es porque estoy haciéndome el interesante en Instagram.” Si su padre le llamara para tomar algo, ya sabe lo que le espera: la espera. Para este día, Diego -recordemos que tiene una hija, Adara, aunque luego descubrió que no era suya- ha preferido colgar una foto con su sobrino, Matías. Al parecer, prefiero celebrar el Día del Tío. Eso, sí, patrocinado por una marca alemana de moda.

Julia Janeiro, flamante ’influencer’ de nueva generación, también se ha abstenido de saludar a Jesulín de Ubrique. Julia, que sí ha colgado fotos de su gata, es más de tirarse de los pelos en los ‘selfies’ que de mezclar a su familia en sus redes. Y lo de los pelos es literal, no se crean. Andrea Janeiro, ya saben, está medio desaparecida en redes: no actualiza su perfil desde octubre de 2019. ¡Cómo para hacerlo ahora con semejante excusa!

A pesar de la reciente confesión de Concha Velasco sobre la paternidad de su hijo (aunque era algo conocido por todo el cine español), Manuel sigue su vida obviando el tema con un ‘selfie’ en los estudios de Onda Madrid, cadena de radio en la que colabora. En el caso de los Rivera, el caso ha sido curioso: Fran ha colgado un vídeo promocional del córner del mercado que ha inaugurado y Cayetano debe seguir en la nieve grabando el programa ‘Punto de encuentro’, con Gisela Pulido, o se ha perdido en las montañas desde hace una semana. De los tres hijos del torero, sólo Kiko ha recordado tan emotiva jornada: «Papá, escápate un ratito del cielo para poder darte un abrazo. Feliz día del padre. Te extraño tanto». Están a tiempo de ponerse al día.