Máxima preocupación: Ortega Cano será intervenido de urgencia tras «habérsele encontrado algo»

Fue ya algunos días cuando saltaron todas las alarmas. El estado del torero José Ortega Cano se había resentido notablemente. Unas imágenes en las que el diestro se mostraba muy vulnerable y con evidentes problemas de movilidad aumentaron los rumores sobre su situación.

No ha sido hasta hace unas horas cuando su esposa, la colaboradora Ana María Aldón , confirmó en el programa de Telecinco en el que trabaja que, en efecto, son malos momentos para su marido. Aldón explicó que tras haber sido sometido a un tac coronario, los resultados no han sido los esperados: «Los resultados no son muy favorables y que hay que operarle porque le han encontrado algo. Será el próximo martes».

Una intervención que se le practicará de forma preferente y de la que, a pesar de las preguntas de sus compañeros, Ana María no ha querido ofrecer más datos: «Estamos preocupados porue no sabemos qué le van a hacer, solo que le tienen que hacer un cateterismo y lo que encuentren allí... Esperemos que puedan solucionar el problema que haya» dijo con evidentes muestras de preocupación.

Ana María Aldón en su momento más crítico

Una mala noticia que se une a la exclusiva que publicó ABC hace unos días y que obliga a Ana María a indemnizar al diseñador Emilio Salinas , el verdadero autor del vestido de novia que lució durante su boda con Ortega Cano . Aunque la de Sanlúcar recurrió la sentencia condenatoria de Primera Instancia, ha sido ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid.

Noticias relacionadas Ana María Aldón en su momento más crítico tras un inesperado varapalo judicial