El juicio de Johnny Depp destapa la posible infidelidad de Amber Heard con Elon Musk

Desde que la denuncia por difamación de Johnny Depp contra su ex esposa, Amber Heard, llegó a los tribunales , no hay día que no nos sorprendan nuevos testimonios e inesperadas pruebas que están dado inmejorables titulares para el ‘clickbait’. ¡Incluso hemos llegado a ver a un guardaespaldas testificando sobre el pene de actor! Pero la última novedad alimenta un insospechado giro de guion en el caso: los mensajes entre la actriz y el multimillonario Elon Musk han sido presentados como prueba y han desencadenado una lluvia de sospechas sobre la relación. Hasta ahora, la versión oficial era que el romance tuvo lugar tras el divorcio de Amber y Johnny . La versión actualizada parece mostrar que todo comenzó antes, mientras ella estaba casada. Repasemos los hechos…

En 2013, Amber era la protagonista de ‘Machete Kills’, una sangrienta cinta de Robert Rodríguez en la que Elon Musk tenía un cameo, un papelito como artista invitado, que no pasó desapercibido para los seguidores del multimillonario: aparecía dándole la mano al actor Danny Trejo , que encarnaba a Machete , y le deseaba suerte antes de lanzarlo al espacio en uno de sus cohetes. Amber y Elon supuestamente se hicieron buenos amigos y su relación no pasó a mayores hasta 2016, una vez terminado el matrimonio entre Amber y Johnny , convirtiéndose en pareja en dos ocasiones en apenas dos años: rompieron y volvieron meses después, cogidos de la mano en Los Ángeles. Elon habló del fin de esta relación en una entrevista a ‘Rolling Stone’: «Creo que ella rompió más conmigo de lo que yo rompí con ella». En esa época, y como prueba de amor, el empresario le regaló más de medio millón de euros a su amada para que ésta, a su vez, hiciera una donación a la American Civil Liberties Union. Quien tiene un amigo, o un novio, tiene un tesoro.

Los mensajes cruzados entre Amber y Elon fueron mostrados al jurado y en ellos aparecen conversaciones de las que se extraen distintas conclusiones. Ella le llamada ‘my rocketman’ (‘mi hombre cohete’), no sabemos si por la velocidad con la que consumaba el amor, porque le hacía ver las estrellas o todo era más prosaico y solo se trataba de un guiño a Space X, ese proyecto espacial que ahora funciona a todo trapo. Además, se ha comentado que dichos mensajes revelan que pudieron salir antes del divorcio, mientras Elon Musk supuestamente salía con Cara Delevigne . Por si las cosas no fueran ya dignas de un culebrón turco, ‘Page Six’ ha echado más leña al fuego para incorporar a este calendario un hecho que ahora cobra relevancia: Amber apostó por la maternidad subrogada para tener a Oonagh Paige , su hija. La insinuación de que Elon pudiera ser el padre aparece ya como noticia. ¿Quién da más? A estas alturas, la sentencia de este caso es lo de menos...