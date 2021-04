Jennifer López y Álex Rodríguez anuncian su ruptura definitiva «Funcionamos mejor como amigos, esperamos seguir siéndolo», dice el comunicado conjunto

Que sí, que no, que sí, que no. Como una margarita que va deshojándose, hemos vivido la relación entre Jennifer López y su última pareja, el beisbolista Álex Rodríguez. Entre sus avisos de ruptura y sus desmentidos, ya no sabíamos si estaban a punto de casarse o de romper. Pero ya es oficial: López y Rodríguez terminaron. Aunque eso sí, ambos siguen compartiendo fotos juntos en sus últimas historias de Instagram.

Tras disipar los rumores de ruptura el mes pasado, la estrella del pop y el deportista anunciaron ayer que se iban a separar, esta vez de verdad, después de «descubrir» que se llevan mejor como amigos que en pareja y, según sus palabras, esperan seguir siendo buenos amigos en el futuro. « Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos», dijo el dúo en una declaración conjunta. «Nos deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, el único comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y de apoyo». Ninguna de las partes ha abordado la ruptura explícitamente en las redes sociales. Sin embargo, hace casi 24 horas, Rodríguez etiquetó a López en un video críptico de Instagram que muestra varias fotos de parejas y familiares, así como una imagen enmarcada de sus nombres escritos en la arena, rodeados por un corazón con la flecha de Cupido. Sin título, solo @jlo y la pegatina de un corazón azul palpitante. ¿Una declaración de amor o un sello de culpabilidad? Sus seguidores no lo tienen claro.

Supuesta infidelidad

En marzo, varios medios informaron de que la pareja había terminado su compromiso de dos años, en parte debido a un supuesto romance entre el exjugador de los Yankees y la estrella de Southern Charm, Madison LeCroy. En un especial de este reality de la cadena Bravo, LeCroy alimentó aún más las especulaciones con sus respuestas, afirmando en ese momento que ella y Rodríguez habían mantenido conversaciones vía FaceTime y que nunca engañó físicamente a su prometida. «No le deseo nada malo a Álex, él y yo somos inocentes». La noticia de la ruptura corrió como la pólvora, pero JLo decidió acallar los rumores y aparecer junto a Rodríguez por enésima vez, aun cuando sospechaba que le engañaba. «Estamos enfrentando una situación difícil pero los informes de ruptura son inexactos».

López, de 51 años, y Rodríguez, de 45, comenzaron a salir en el 2017 antes de comprometerse en las Bahamas a principios de 2019. Debido a la pandemia de COVID-19, se vieron obligados a retrasar su boda dos veces.

En una entrevista en enero con la revista ‘People’, López lamentó su decepción por el aplazamiento de la ceremonia. «Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer. Una maravillosa ceremonia. Pero ahora no sé si seríamos capaces de organizarla. La boda está cancelada y ya no hemos vuelto a hablar de ello».

A pesar de su triunfo profesional, parece que la cantante no tiene suerte en el amor o al menos, en el definitivo. Antes de salir con Rodríguez, estuvo casada con el actor Ojani Noa, del 1997 al 1998, con el actor Cris Judd, del 2001 al 2003 y con el cantante Marc Anthony del 2004 al 2014 (también estuvo comprometida con el actor Ben Affleck). Con Anthony tuvo a sus dos hijos: los gemelos Max y Emme de 13 años.

Rodríguez también tiene dos hijas, Natasha de 16 años y Ella de 12 años, de su matrimonio con la ex maestra de psicología Cynthia Scurtis. Su última publicación en Instagram está dedicada a ellas con la frase: «Todos los días, estoy agradecido. Por mi salud, mi familia, mis amigos y las bendiciones de mi vida». El Instagram de López guarda silencio desde que colgara una foto el domingo de ella mostrando un letrero de paz.