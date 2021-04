Isabel Díaz Ayuso: «Sigo soltera, el mercado está vacío por lo que se ve» La presidenta, ‘trending topic’ al afirmar que en Madrid tienes la suerte #de no cruzarte con tu ex

El emblemático Club Siglo XXI dirigido desde hace décadas por Paloma Segrelles (madre e hija) ofreció ayer un almuerzo con la presidenta y candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Rodeada por más de un centenar de invitados entre periodistas, empresarios y políticos -todos con mascarilla y guardando las medidas de seguridad-, la candidata popular desplegó su encanto natural. El expolítico socialista Nicolás Redondo Terreros, actual presidente del club, le dio la bienvenida a una Ayuso que repasó su programa y sus preocupaciones por la Comunidad en una decena de folios. Además, contestó en tiempo récord a 32 preguntas. Ahí es donde sale la esencia Ayuso. Para esa hora de la tarde ya era trending topic en España por su entrevista matutina con Alsina en Onda Cero. Allí la presidenta de la Comunidad explicó la forma de «vivir a la madrileña» y las posibilidades que la ciudad te da para cambiar de trabajo o empezar desde cero sus vidas. Ayuso recalcó que, gracias a la alta densidad de la población, en Madrid se tiene «la libertad de cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más», algo que no ocurre en las capitales de provincia, donde viven menos personas. Una reflexión que le ha supuesto como es habitual muchas críticas.

Así, algunos malintencionados creían que se refería a lo bien que le ha sentado su ruptura con su ex, el peluquero Jairo Alonso con el que rompió hace ya casi medio año. «Nada más lejos de la realidad, con él tengo una gran amistad», aclaraba la candidata a ABC. Ayuso, de 42 años, y el estilista madrileño empezaron a salir en 2016, aunque su relación de amistad se remonta a la infancia. Su noviazgo comenzó tras el divorcio de Ayuso de su primer marido ese mismo año. Tampoco tiene reparos en reconocer que sigue soltera de momento y bromea diciendo que «el mercado está vacío, por lo que se ve». En las redes le dejaban comentarios como «En Madrid es difícil encontrarte con tu ex, y todo gracias a Ayuso» o «En Madrid no te encuentras con tu ex, te lo encuentras en verano en Conil». No le molestan los comentarios jocosos, su éxito está en su cercanía y naturalidad. Tiene un lenguaje coloquial y no sienta -ni lo pretende- cátedra como otros.

Si algo bueno o malo tiene es que es como se ve. Otra de sus asignaturas pendientes es la maternidad. Aunque no lo descarta, cada vez es consciente de que no va a poder cumplir ese sueño y que va a ser uno de los sacrificios que tendrá que hacer por su carrera política. Ahora solo quiere ganar las elecciones el próximo 4 de mayo.