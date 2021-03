Irene Montero, un apoyo populista que llega tarde La ministra de Igualdad ha sido muy criticada por hacer propaganda de un caso que ni conoce

Este domingo Rocío Carrasco ofrecía un testimonio desgarrador en el que confesaba que había sido víctima de malos tratos psicólogicos e incluso alguno físico por parte del que fuese su ex pareja y padre de sus dos hijos Antonio David Flores. «Yo soy víctima, pero ellos también son víctimas de una mente diabólica. Él ha conseguido lo que me dijo cuando me fui a separar. Él me ha quitado a lo más importante que yo tengo en vida, que son mis hijos. Y me los ha quitado teniéndolos. Porque no me los ha quitado, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí. Que es mucho más cruel, si cabe», afirmaba Carrasco entre lágrimas.

Una de las reacciones que más sorprendió durante el transcurso de la noche fue el de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que fue la primera en manifestarse a través de sus redes sociales afirmando tajamente sin conocer el caso que «el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo», apuntaba la titular de Igualdad junto con el hashtag #RocioYoSíTeCreo. Un apoyo que ha querido refrendar este lunes interviniendo en directo en ‘Sálvame’ donde ha justificado su actuaición asegurando que «tanto el testimonio, como los altísimos niveles de audiencia, justifican que para el ministerio de Igualdad, y para mí como ministra, sea una obligación estar ahí». Una pena y una coincidencia que este respaldo público llegue casi en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid, donde su formación Podemos lleva como candidato a su pareja Pablo Iglesias. Demasiadas coincidencias. Lo mismo hizo la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monaterio y la Vicesecretaria socialista, Adriana Lastra que mostraron su apoyo a Carrasco a través de las redes sociales.

Ojalá en noviembre de 2018 cuando la Audiencia Provincial y posteriormente el Tribunal Supremo dieron carpetazo a la denuncia de Carrasco hubiesen expresado públicamente su rechazó a la decisión de la jueza que llevó el caso. O incluso cuando vieron que la Fiscalía derivaba el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Alcobendas se hubiesen interesado por este y prestado su apoyo público y político. Si como dice Montero, el Gobierno «está de forma decidida con la lucha de la violencia contra las mujeres», quizás deberían mostrar su apoyo desde el principio y no cuando la causa esta archivada provisionalmente.

Ella, al igual que sus colegas políticas que expresaron su indiganción ante el caso de lo que ABC ya consideró en noviembre de 2018 como una víctima desamparada, deberían promover cambios en las leyes y revisar los protocolos que se suceden en este tipo de situaciones. Sobre todo en los que atañen a mujeres y hombres populares con los cuales los juzgados de violencia no demuestran mucha empatía, tal y como revelan a este periódico fuentes judiciales expertas en Violencia de Género. En su momento cuando se dió carpetazo al caso muchos se sorprendieron ante la resolución.

Si bien es cierto que era un desafío judicial sin precedentes, también lo es que Rocío podría ser la primera víctima con lesiones psicológicas cuyas causas no se investigaron. El daño existía, pero el demandado no había agravado esta sintomatología a juicio de la magistrada y por eso no vió necesario continuar con el proceso. También resultó contradictorio incluso que se alegara en el auto falta de pruebas cuando ambas partes, sobre todo la demandante, quisieron aportar más documentos y fue la propia magistrada la que consideró que no eran necesarios, dando carpetazo provisional al asunto sin condenar a costas a ninguna de las partes. Dato cuanto menos curioso de analizar.