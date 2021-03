La inesperada reacción de Rocío Flores al documental de su madre Rocío Flores ha acusado a Telecinco de vetar su opinión

Ayer por la noche se emitieron los dos primeros capítulos de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viviendo' en los que Rocío Carrasco (43 años) se abre en canal sobre su relación con su exmarido, Antonio David Flores, (45) y todos los problemas que sufrió durante el proceso de divorcio y los años posteriores.

Esta mañana, España entera ha puesto el foco de atención sobre la familia de la desaparecida Rocío Jurado para conocer la reacción de sus miembros al testimonio de Carrasco. Una de las primeras en hablar ha sido Ana María Aldón, actual mujer de José Ortega Cano -viudo de 'la más grande'-. «Vamos a digerirlo», se ha limitado a decir frente a las cámaras. «Él está mal, le sube la tensión, tiene problemas del estómago. Sumado a eso, no sé si esta noche va a ser capaz de verlo», confesó el pasado fin de semana en 'Viva la vida'.

También Rocío Flores, hija mayor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se ha querido pronunciar al respecto. La joven ha utilizado su perfil de Instagram para acusar a Telecinco de vetar su intervención durante la emisión del documental de su madre. «Os hago este vídeo con la total libertad de mis redes sociales, para explicar que ayer, con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo ayer escuché y viví, intenté entrar en directo en el programa que se estaba emitiendo para explicar algo y tender un puente una vez más», ha explicado.

«No se vio oportuno, no se me dejó entrar. Solo hago este vídeo para que la gente entienda bien por qué no me he pronunciado», ha añadido.