Gran discusión de Antonio David Flores y Olga Moreno tras la exclusiva de 'Semana'

Olga Moreno concedía su primera entrevista en la revista 'Semana' tras su separación de Antonio David Flores. Una exclusiva que no solo ha generado un aluvión de comentarios de naturalezas dispares, sino que ha evidenciado que entre ella y su ex familia hay más tensiones de las que contaban.

Rocío Flores se desmarcaba de las declaraciones de Olga y aseguraba sentirse decepcionada. Antonio David deslizaba a través de un mensaje de texto que si bien sabía que su ex iba a conceder una entrevista, desconocía su contenido. Lo que antes parecía una balsa de aceite se ha transformado, por arte de birlibirloque, en un totum revolutum del que es difícil escapar. Aunque algunos creen que todo podría responder a un montaje urdido para ganar dinero, lo cierto es que la situación es insostenible.

ABC ha podido saber que en las últimas horas la crispación ha ido en aumento y que se ha producido una gran discusión entre Olga y Antonio David . Fuentes cercanas al ex matrimonio confirman que el motivo del enfrentamiento ha sido Rocío Flores . El ex guardia civil considera que la sevillana ha dejado en una posición injusta y complicada a su hija. Cree que la joven se está tragando sapos que no le corresponden por culpa de sus controvertidas declaraciones.

Este diario también ha podido saber que la intención de la familia era dar un paseo por Málaga para demostrar, al menos públicamente, que siguen unidos a pesar de los pesares. Los últimos acontecimientos podrían complicar sus intenciones. ¿Pactarán un nuevo posado para contener la polémica?