La exmujer de Mainat relata su infierno: «Soy una mujer maltratada»

El pasado mes de enero Ángela Dobrowolski ingresaba en prisión tras intentar asaltar la vivienda de su exmarido, Josep María Mainat , quebrantando además la orden de alejamiento que pesaba contra el productor, con quien todavía tiene pendiente un juicio por intento de asesinato. El pasado 2 de julio Ángela Dobrowolski fue puesta en libertad con cargos tras pasar seis meses en prisión.

Esta semana ha acudido a ‘El Programa del verano’ para arremeter con dureza contra su exmarido. «Hemos llegado a una situación en la que estoy 10.000 euros endeudada y no 40.000, pero no corresponde a la versión dada por los medios en la que dicen que me llevo una casa de un millón y una vida perfecta. Estoy endeudada con una cantidad que no puedo asumir . Después de más de 13 años juntos, yo nunca quise enriquecerme y por eso insistí en un contrato matrimonial» , ha dicho.

Sin embargo, lo que más lamenta Ángela es no haber podido estar durante este proceso con sus hijos. «Mis hijos han desaparecido de mi vida y esto es el punto más duro para mí. No hay acuerdo y no veo probable que lleguemos porque él no los quiere soltar. Yo pensaba que solo quería ganar, pero ya lo ha hecho», ha añadido.

Ángela Dobrowolski acusa a Mainat de «maltratador» y confiesa que le interpuso una denuncia falsa contra ella: «Primero pensé que estaba desorientado y que no sabía lo que decía, luego que era una broma de mal gusto y que no sabía lo que decía, pero ahora digo que es una denuncia falsa donde ha anulado todos mis derechos. Él no es la víctima. Es un maltratador », ha sentenciado.

