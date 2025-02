Cómo conoció Jill Biden a su marido presidente

Jill Biden (69 años) ha concedido su primera entrevista en solitario tras convertirse en primera dama de los Estados Unidos. Como buena entendida en fracasos matrimoniales no dudó en ofrecer algún que otro consejo en su programa a Kelly Clarkson , que se encuentra en pleno proceso de divorcio con Brandon Blackstock.

En la charla grabada en la Casa Blanca compartió los desafíos que supone salir de una relación y su experiencia tras separarse de su primer marido, Bill Stevenson , pero también los aspectos positivos de empezar de nuevo.

«Quiero decir, esto es lo que te diría si fuera tu madre. Sabes, mi madre siempre me decía que las cosas se verán mejor mañana. Y tenía razón. Las cosas mejoran», le dice Jill Biden a Clarkson. Y prosiguió: «Creo que Kelly, con el tiempo, no sé cuánto tiempo ha pasado para ti, pero con el tiempo sanarás y te vas a sorprender».

Jill Biden se divorció de Stevenson a raíz de serle infiel con el ahora presidente Biden, al que conoció en una cita a ciegas en la que se enamoraron perdidamente, según la versión de su ex. «Ahora miro hacia atrás y creo que, si no me hubiera divorciado, no habría conocido a Joe. No tendría la hermosa familia que tengo ahora. Entonces, realmente creo que las cosas suceden para bien», expresaba la primera dama. Algo que el propio Stevenson también dijo hace unos meses : «No estoy amargado porque, si no fuera por mi divorcio, nunca hubiera conocido a mi esposa Linda y ella es lo más grande de mi vida».

Biden también le dijo a Clarkson que es importante tener tiempo para uno mismo . «Me encanta hacer ejercicio, corro, ando en bicicleta. Me ayuda a aclarar mi mente, así que es realmente importante para mí y creo que las mujeres deben tener algo, no tiene que ser ejercicio, aunque espero que sea. Simplemente tómate un momento para ti misma».