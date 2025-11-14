Suscribete a
ABC Premium

Casa Luciano, el restaurante 'de toda la vida' donde hay que comer en Ayamonte

¡A la lista!

Abierto desde 1965, tiene todos los platos típicos de la cocina casera de Huelva, con sus potajes y gran marisco

Doce queserías artesanales de toda España

Fideos con rape de Casa Luciano
Fideos con rape de Casa Luciano
Laura Pintos

Laura Pintos

Ayamonte (Huelva)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esos sitios 'de toda la vida', los restaurantes en los que comen los vecinos del lugar, las tabernas en las que se preparan los platos caseros de siempre. Eso es lo que busca un auténtico viajero gastronómico a la hora de conocer el sabor auténtico ... de una tierra y la historia de su gente y eso es lo que ofrece, en Ayamonte, Casa Luciano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app