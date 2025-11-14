Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre
Aemet
Avisos naranjas y bajada de las temperaturas en varias zonas de España

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

El reloj automático Sugess Seagull que muchos hombres en España adoran baja por primera vez de los 100 euros

Un homenaje bien hecho, con movimiento mítico y ahora a precio histórico

El Amazfit con Alexa que se ríe en la cara de los relojes caros ahora que cuesta un 60% menos

El reloj automático Sugess Seagull que muchos hombres en España adoran baja por primera vez de los 100 euros
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los que llevan tiempo mirando relojes asequibles pero con alma «de verdad» ya conocen el nombre: Sugess Racing V2. Un modelo que suele rondar bastante más dinero y que hoy cae a 92,35€ con el código ABCES12, la primera vez que baja ... de esa barrera psicológica. Y sí, es justo el tipo de reloj del que luego la gente te pregunta pensando que has pagado diez veces más.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app