El reloj automático Sugess Seagull que muchos hombres en España adoran baja por primera vez de los 100 euros

Los que llevan tiempo mirando relojes asequibles pero con alma «de verdad» ya conocen el nombre: Sugess Racing V2. Un modelo que suele rondar bastante más dinero y que hoy cae a 92,35€ con el código ABCES12, la primera vez que baja ... de esa barrera psicológica. Y sí, es justo el tipo de reloj del que luego la gente te pregunta pensando que has pagado diez veces más.

Qué tiene este Sugess para que guste tanto

Su mayor reclamo es el movimiento Seagull ST1901, un viejo conocido entre aficionados: 29 rubíes, 21.600 alternancias y una reserva de marcha de unas 45 horas. Es un calibre vistoso, fiable y con ese encanto mecánico que se disfruta a través del fondo visto.

La caja de acero 316L de 40mm está muy bien proporcionada, con un grosor contenido para tratarse de un crono mecánico. La presencia en muñeca es elegante pero deportiva, el tipo de reloj que puedes llevar tanto con camisas como con algo más casual.

El cristal es zafiro, detalle importante porque muchos relojes en este rango tiran de minerales menos resistentes. Las manecillas luminiscentes y la buena legibilidad de la esfera terminan de redondear un diseño que tiene ese aire «racing» clásico que nunca pasa de moda.

Por qué este precio merece la atención

Normalmente, cuando bajas de 100€ te encuentras cuarzos genéricos o diseños muy pobres. Aquí pasa lo contrario: obtienes un reloj mecánico con un movimiento histórico, buenos materiales y un nivel de acabados que sorprende.

Y precisamente porque el ST1901 es un calibre con carácter —y muy apreciado en España entre los que empiezan a coleccionar—, esta rebaja lo convierte en un regalo perfecto o en un capricho razonable que te durará años si lo cuidas mínimamente.

Por eso el Sugess Racing V2 por 92,35€ con el código ABCES12 también ha entrado hoy en Favorito de ABC, porque es una de esas oportunidades que no suelen repetirse en este segmento.