Los AirPods Pro 2 bajan a precio mínimo justo cuando Apple estrena la traducción en tiempo real en España

Los usuarios de iPhone llevan tiempo esperándolo, y ahora ya hay fecha: la traducción en tiempo real con los AirPods Pro 2 llegará con iOS 18.2 el próximo mes. Una actualización que convertirá los auriculares más avanzados de Apple en una herramienta ideal ... para viajar o comunicarse sin barreras idiomáticas.

Y lo mejor es que el lanzamiento coincide con un descuento histórico: los Apple AirPods Pro 2 están disponibles por 134,98€ en AliExpress con el código ABCES20, cuando su precio habitual en Amazon es de 229€.

Cancelación de ruido y sonido adaptativo: lo que los hace diferentes

Los AirPods Pro 2 son mucho más que unos auriculares «premium». Su chip H2 —diseñado por Apple— ofrece una cancelación activa de ruido que duplica la eficacia del modelo anterior y un audio adaptativo que ajusta el nivel de aislamiento según el entorno.

Esto significa que puedes pasar del metro a la oficina o a la calle sin tocar nada: el sistema adapta automáticamente el sonido para que escuches lo esencial sin perder detalle. Además, la función Detección de Conversación baja el volumen al hablar con alguien y lo vuelve a subir después, algo especialmente útil en el día a día.

El sonido, por su parte, se mantiene equilibrado y potente. El nuevo transductor de baja distorsión logra graves más profundos y agudos más limpios, y el audio espacial personalizado con Dolby Atmos crea una sensación de inmersión real cuando ves series o películas.

Más cómodos, más resistentes y con mejor autonomía

Apple ha cuidado también el apartado físico: los AirPods Pro 2 incluyen almohadillas en cuatro tamaños (XS, S, M y L) que mejoran el ajuste, y ahora tanto los auriculares como el estuche cuentan con certificación IP54, lo que los hace resistentes al polvo, al agua y al sudor.

La batería alcanza hasta 6 horas de uso por carga y 30 horas combinadas con el estuche MagSafe USB-C, que además puede cargarse con el mismo cable que un iPhone 15 o un MacBook.

Traducción en tiempo real: lo que viene con iOS 18.2

Apple ha confirmado que la función de traducción instantánea con AirPods Pro 2 llegará con la actualización iOS 18.2, prevista para el mes que viene. Permitirá mantener conversaciones en distintos idiomas escuchando la traducción directamente en los auriculares, sin necesidad de mirar el iPhone.

Será una herramienta perfecta para viajes, reuniones o clases, aprovechando el reconocimiento de voz del chip H2 y la integración con Siri. Con esta función, los AirPods Pro 2 pasan de ser unos auriculares excelentes a convertirse en una pieza clave del ecosistema inteligente de Apple.

Por poco más de 134€, los AirPods Pro 2 ofrecen todo lo que define a Apple: diseño, comodidad, calidad de sonido y funciones exclusivas. En Favorito de ABC los destacamos no solo por el descuento, sino porque llegan en el momento perfecto —justo antes de una actualización que ampliará sus posibilidades