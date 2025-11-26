El reloj automático japonés de menos de 40 euros que muchos comparan (de lejos) con el estilo de un Rolex

Encontrar relojes mecánicos o cronógrafos con buen acabado por debajo de 40€ es raro; que además lleven zafiro, movimiento japonés VK63 y un diseño elegante ya es directamente un pequeño milagro del Black Friday de AliExpress. Y el Pagani Design PD-1664, por 39,47€ con el código BFES04 ... , es justo ese tipo de reloj que cuesta recomendar sin pensar.

Un reloj barato, sí… pero con detalles que no ves en este precio

Aquí lo que manda es el movimiento: unVK63, híbrido «mechaquartz», que combina cuarzo con sensaciones mecánicas en el cronógrafo. Esto significa precisión japonesa, cero mantenimiento y ese tacto más «serio» en los pulsadores que buscan muchos aficionados. Si eres de los que siempre llega tarde, este te mantiene a raya.

El cristal es de zafiro, un detalle casi incomprensible por este precio. Resiste arañazos del día a día sin problemas, lo puedes llevar al trabajo, a un bar o a una escapada sin estar pendiente de golpecitos tontos. Y la resistencia al agua de 10 bar permite duchas, piscina o playa ocasional. No es para bucear, pero sí para olvidarte de quitártelo.

En muñeca funciona muy bien. La caja de 40mm, el grosor moderado y la correa de silicona lo hacen cómodo y bastante versátil. Ese «aire» deportivo-elegante es lo que lleva a muchos a compararlo —aunque sea de lejos— con relojes mucho más caros. Y lo mejor: no aspira a imitar, aspira a ofrecer buena relación calidad-precio.

La cantidad de funciones tampoco es pura decoración. Tienes cronógrafo completo, fecha, lume en las agujas y un dial limpio que no intenta ser más de lo que es. De hecho, es uno de esos relojes que se convierten en «reloj diario» casi sin darte cuenta. Y por lo que cuesta, es ideal tanto para ampliar colección como para regalar sin miedo. Por eso aparece continuamente recomendado en nuestra sección Favorito de ABC.