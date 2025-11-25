La pantalla CarPlay que convierte un coche viejo en uno digital por 30 euros: se enchufa al mechero y listo

Lo que antes costaba una instalación cara y medio desmontar el salpicadero, ahora se soluciona con una simple pantalla que conectas al mechero y funciona al instante. En el Black Friday de AliExpress, la JMCQ CarPlay en versión inalámbrica baja a 30,19€ con el código BFES04 ... , y es una de las formas más baratas y eficaces de convertir un coche antiguo en uno mucho más práctico sin hacer modificaciones.

Una solución rápida para tener CarPlay y Android Auto sin tocar el coche

La gracia de este dispositivo es que no exige sustituir la radio ni pasar cables por todo el salpicadero. Lo colocas en el soporte, lo enchufas al mechero y ya tienes CarPlay o Android Auto inalámbrico, siempre que tu móvil cumpla los requisitos (iPhone con iOS10 o superior, Android 11 o superior).

Esto permite usar Google Maps, Waze, Spotify, WhatsApp o llamadas sin mirar el móvil. Para coches más antiguos, es un salto enorme: navegación moderna, manos libres de verdad y una pantalla más grande y visible. Eso sí, debes tener claro que no es un sistema Android completo: no puedes instalar apps ni ver YouTube, así que sirve para lo que debe servir… y lo hace bien.

Si te interesa tener cámara trasera, el modelo de 10 pulgadas (T102) es el único que lo permite, aunque solo funciona con su propia cámara. La versión de 7 pulgadas (T82) es más compacta, pero no incluye esa opción.

Y un detalle importante que la gente suele pasar por alto: para usar el micrófono en llamadas, tienes que conectar también el Bluetooth de tu móvil al coche. Si no, la pantalla no podrá usarlo correctamente.

Pensada para coches que necesitan modernizarse sin gastar demasiado

Este tipo de pantallas está triunfando entre quienes tienen un coche fiable pero antiguo: vehículos heredados, segundos coches, utilitarios sin pantalla integrada o modelos en los que cambiar la radio cuesta más que el propio coche. Aquí, por muy poco dinero, obtienes navegación actualizada, comandos de voz y un panel grande para ver indicaciones sin apartar la vista de la carretera.

La instalación no requiere herramientas, no modifica nada del vehículo y la puedes quitar cuando quieras. Para conductores que alquilan, comparten coche o tienen varios vehículos en casa, es un plus enorme.

Y como casi todas las gangas de este tipo, apareció primero destacada en nuestra sección Favorito de ABC, donde rastreamos este tipo de chollos que convierten caprichos en compras inteligentes.