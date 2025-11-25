Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

La pantalla CarPlay que convierte un coche viejo en uno digital por 30 euros: se enchufa al mechero y listo

El truco definitivo para dar vida moderna a cualquier coche sin cambiar la radio

Black Friday hunde el OnePlus Watch 3: el smartwatch que muchos eligen para pagar sin sacar el móvil

La pantalla CarPlay que convierte un coche viejo en uno digital por 30 euros: se enchufa al mechero y listo
Álvaro Vázquez Chimeno

Álvaro Vázquez Chimeno

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lo que antes costaba una instalación cara y medio desmontar el salpicadero, ahora se soluciona con una simple pantalla que conectas al mechero y funciona al instante. En el Black Friday de AliExpress, la JMCQ CarPlay en versión inalámbrica baja a 30,19€ con el código BFES04 ... , y es una de las formas más baratas y eficaces de convertir un coche antiguo en uno mucho más práctico sin hacer modificaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app