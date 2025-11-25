El gama baja más vendido del Black Friday es el Samsung Galaxy A16… y sí, trae AMOLED por menos de 100 euros

El Black Friday de AliExpress nos está dejando chollos serios, pero uno que está arrasando por pura lógica es el Samsung Galaxy A16 4G, que se queda en 92,9€ con el código BFES15 (antes 127€). Y aquí va la razón del éxito: por debajo ... de 100€, casi nadie esperaba encontrarse una pantalla AMOLED FHD+ de 6,7 pulgadas, batería de larga duración y 128GB de almacenamiento. No hace falta saber de móviles para ver que la relación calidad–precio se ha disparado.

Un móvil básico, sí, pero muy bien pensado para el día a día

Este A16 no pretende competir con gamas medias potentes, y aun así tiene algo que muchos modelos baratos no ofrecen: una pantalla que realmente se ve bien. El panel Super AMOLED da un salto enorme frente a los LCD habituales del rango, y eso se nota cuando lo usas en exteriores, ves vídeos o simplemente lees.

En el apartado fotográfico cumple más de lo que cabría esperar. La cámara principal de 50MP saca imágenes con buen nivel de detalle para redes sociales y fotos cotidianas, mientras que la frontal de 13MP evita el clásico selfie lavado típico de la gama baja. No vas a hacer un álbum profesional, pero sí tendrás un móvil fiable que responde cuando lo necesitas.

En batería también destaca: la autonomía larga es uno de sus mayores argumentos. Es un móvil que te aguanta el día sin dramas, incluso con uso exigente. Eso, para el público al que va dirigido, pesa más que cualquier cifra de benchmark.

Y aunque no lo parezca, esos 128GB dan muchísimo margen. Perfecto para quienes hacen fotos sin borrar, guardan vídeos de WhatsApp o no quieren estar gestionando la memoria cada dos semanas. Sumado a un diseño delgado y ligero, es el típico móvil que encaja igual para adolescentes, personas mayores o como segundo teléfono.

Como curiosidad: esta es la versión para Oriente Próximo, totalmente funcional aquí y sin diferencias relevantes para el uso diario, y que se ha convertido en una de las ofertas más compartidas en nuestra sección Favorito de ABC, donde solemos cazar este tipo de oportunidades silenciosas.