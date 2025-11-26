Suscribete a
La tablet con teclado y ratón por menos de 70 euros que está ganando a muchos portátiles low-cost

El típico «apaño» que al final acaba siendo el dispositivo que más usas en casa

La tablet con teclado y ratón por menos de 70 euros que está ganando a muchos portátiles low-cost
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

El Black Friday de AliExpress viene fuerte, pero pocas cosas sorprenden tanto como encontrar una tablet de 11,6 pulgadas con teclado y ratón incluidos por solo 68,99€ con el código BFES09. Y no porque sea un precio bajo, sino porque este pack M70 Plus ... llega justo en el hueco donde fallan muchos portátiles baratos: pantalla grande, batería enorme, Android 15 y conectividad 5G sin líos.

