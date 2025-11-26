La tablet con teclado y ratón por menos de 70 euros que está ganando a muchos portátiles low-cost

El Black Friday de AliExpress viene fuerte, pero pocas cosas sorprenden tanto como encontrar una tablet de 11,6 pulgadas con teclado y ratón incluidos por solo 68,99€ con el código BFES09. Y no porque sea un precio bajo, sino porque este pack M70 Plus ... llega justo en el hueco donde fallan muchos portátiles baratos: pantalla grande, batería enorme, Android 15 y conectividad 5G sin líos.

Una tablet para trabajar, estudiar o entretenerte sin miedo a que se quede corta

Lo primero que llama la atención es la pantalla: 11,6 pulgadas en formato grande y con un 93% de frontal aprovechado. Esto, para estudiar, leer PDFs, ver series o trabajar en la nube, marca la diferencia. Si la usas con el teclado y el ratón incluidos, la experiencia es mucho más parecida a la de un portátil que a la de una tablet básica.

En cámaras también sorprende para lo que cuesta. La frontal de 24MP da una calidad más que digna para videollamadas, y la trasera de 32MP permite hacer fotos decentes de apuntes, documentos o cualquier improvisación del día a día. No sustituye a un móvil bueno, pero es funcional, que es lo importante.

Donde realmente gana es en versatilidad. Lleva Android 15, admite SIM dual con 5G, tarjeta microSD y además permite desbloqueo facial. Para quien quiere un dispositivo «para todo» sin gastar, la combinación es difícil de mejorar. Entre redes sociales, ofimática en la nube, Netflix y navegación, va sobrada para un uso realista.

Y ojo a la batería: 12.000mAh. Esto no es solo autonomía, es libertad. Si quieres usarla como sustituto de portátil para viajar o trabajar fuera de casa, aguanta jornadas completas sin depender del cargador.

Sumado al pack de accesorios (teclado, ratón, stylus, funda y protector), se convierte en uno de esos productos que aparecen de vez en cuando en el Black Friday y acaban recomendándose durante todo el año en nuestra sección Favorito de ABC.