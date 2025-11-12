Jamón, salchichón y chorizo ibérico al 50%: el lote superventas que no puede faltar esta Navidad

Si hay algo que nunca falla en Navidad, es abrir una tabla con buen jamón y embutidos ibéricos. Y cuando aparece una oferta así, lo difícil es resistirse: el lote de Nico Jamones con paleta curada, chorizo y salchichón ibérico está a 34,28€ ... en AliExpress con el código ABCES05 (antes más de 78€). Un pack pensado para compartir, regalar o simplemente llenar la despensa con sabor auténtico.

Un clásico que sabe a celebración

Este lote incluye una paleta curada de entre 4,5 y 5 kilos, elaborada de forma tradicional para conseguir ese punto justo de aroma, textura y sabor que distingue a las buenas piezas. Acompañan un chorizo ibérico velita de 200 gramos y un salchichón ibérico velita de 200 gramos, ambos con curación artesanal y el equilibrio perfecto entre grasa, carne y especias.

Lo bueno de este tipo de lotes es su versatilidad: sirven igual para un picoteo informal con amigos que para una cena de Navidad sin complicaciones. Un poco de pan, una copa de vino y poco más hace falta para disfrutar.

Un regalo que siempre gusta

La presentación del lote también suma puntos. Llega bien embalado, con un formato pensado para regalar sin necesidad de envoltorios extra, y con la garantía de una marca como Nico Jamones, con larga tradición en curados ibéricos.

Por calidad, cantidad y precio, este es uno de los packs más equilibrados del momento: ideal para quienes quieren disfrutar del sabor ibérico sin pagar de más o para tener un detalle gourmet que siempre se agradece.

En Favorito de ABC lo destacamos porque representa el espíritu de las buenas compras navideñas: productos de verdad, sabor de siempre y descuentos que merecen la pena. Si te gusta el jamón, o quieres quedar bien con un regalo fácil pero con clase, este lote no puede faltar en tu mesa.