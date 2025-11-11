El 11.11 de AliExpress deja esta Galaxy Tab por solo 100 euros: ideal para uso diario

No todo el mundo necesita una tablet de 400 euros para editar vídeos o dibujar con un stylus. Para la mayoría, lo que cuenta es que sea rápida, ligera, con buena pantalla y batería suficiente para aguantar el día. Y justo ahí es donde brilla ... la Samsung Galaxy Tab A9, que durante el 11.11 de AliExpress baja a solo 101,62€ con el código ABCES12 —una cifra casi impensable para una tablet de una marca tan fiable.

Por qué esta Galaxy Tab sí merece la pena

Lo mejor de la A9 es que no promete lo que no puede cumplir. Su pantalla de 8,7 pulgadas es brillante y equilibrada, con colores agradables para leer o ver Netflix sin cansar la vista. A eso se suman unos altavoces estéreo con buen cuerpo de sonido, ideales para quien la usa en la cocina, el sofá o incluso como mini televisor en el dormitorio.

El cuerpo metálico, el peso ligero (332 g) y el diseño sobrio en gris grafito le dan un aspecto de gama más alta. No chirría, no cruje, y transmite esa sensación de producto bien hecho que suele tener Samsung incluso en sus gamas más básicas.

Ideal para el día a día (y sin dramas de almacenamiento ni seguridad)

Con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliables hasta 1 TB, puedes guardar sin problemas tus apps, fotos o series descargadas para ver sin conexión. No es una tablet para jugar a lo último de Android, pero sí para todo lo que hace el 90 % de la gente: navegar, responder correos, leer, estudiar o entretenerse.

Además, Samsung ha incluido funciones prácticas que normalmente no se ven en esta franja de precio: la pantalla dividida para usar dos apps a la vez, y el sistema de seguridad Secure Folder, perfecto si compartes la tablet en casa.

Por 100 euros, esta Galaxy Tab A9 es una apuesta segura: fiable, cómoda y con soporte de software de una marca que no desaparece a los seis meses. No busca impresionar, sino funcionar bien todos los días, y eso es justo lo que la mayoría necesita. En Favorito de ABC la destacamos porque, a este precio, pocas opciones ofrecen tanto equilibrio entre calidad, durabilidad y experiencia real de uso.