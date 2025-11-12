El 11.11 de AliExpress ya huele a Navidad: árboles, luces, belenes y adornos a precios mínimos

Todavía no ha empezado diciembre, pero muchos ya tenemos ganas de encender las luces y sentir que la Navidad se acerca. Este año, AliExpress ha adelantado el ambiente festivo con su 11.11, y lo cierto es que hay auténticos chollos en ... decoración. Desde árboles llenos de vida hasta belenes artesanales o luces que se encienden solas al caer la tarde, hay de todo… y a precios que merecen la pena.

Antes de entrar en materia, recuerda que puedes aplicar los códigos de ABC para conseguir descuentos extra en tus compras.

Códigos de descuento ABC para el 11.11

3€ de descuento en compras mínimas de 15€ → ABCES03

5€ de descuento en compras mínimas de 29€ → ABCES05

12€ de descuento en compras mínimas de 69€ → ABCES12

20€ de descuento en compras mínimas de 129€ → ABCES20

40€ de descuento en compras mínimas de 249€ → ABCES40

60€ de descuento en compras mínimas de 369€ → ABCES60

75€ de descuento en compras mínimas de 469€ → ABCES75

85€ de descuento en compras mínimas de 549€ → ABCES85

Árbol de Navidad clásico desde 18,40€ (código ABCES03)

Si te gusta mantener la tradición, este árbol de PVC verde es una apuesta segura. Está disponible en varios tamaños —de 90 a 240 cm— y tiene un aspecto frondoso, con ramas que se abren fácilmente para darle la forma que más te guste. Es resistente, fácil de montar y reutilizable, así que te durará muchas navidades. Perfecto para quienes disfrutan decorándolo con calma, mientras suena de fondo un villancico.

Árbol nevado blanco desde 24,08€ (código ABCES03)

Este modelo tiene ese aire invernal que recuerda a los árboles de las películas. El acabado nevado le da un toque más elegante y combina de maravilla con luces cálidas o adornos dorados. Además, ocupa poco espacio y aguanta bien en balcones o terrazas cubiertas. Una opción bonita y diferente para quienes buscan algo más especial sin gastar mucho.

Guirnalda LED de 100 metros por 14,36€ (código ABCES03)

Una buena iluminación puede transformar cualquier rincón. Esta guirnalda de 100 metros es perfecta para exteriores, resistente a la lluvia y con una luz multicolor que llena de alegría patios, fachadas o salones. Es una de esas compras que dan mucho juego: puedes usarla en el árbol, en el balcón o incluso en una cena con amigos para crear ambiente.

Tira LED con Bluetooth por 3,21€ (sin código)

Si prefieres algo más moderno, esta tira LED de 5 metros se controla desde el móvil y cambia de color al ritmo de la música. Es ideal para darle un toque diferente al salón o para colocarla detrás del televisor. Y lo mejor: cuesta poco más de tres euros, así que puedes permitirte varias para diferentes habitaciones.

Luces solares de carámbano por 6,29€

Estas luces son un acierto para quienes no quieren complicarse con cables. Funcionan con energía solar y se encienden solas al caer la noche, iluminando el exterior con un brillo cálido y acogedor. Con sus 96 LED y su diseño en forma de carámbano, quedan preciosas en balcones, barandillas o ventanas. Y, al ser impermeables, aguantan bien todo el invierno.

Belén de resina de 20 piezas por 24,61€ (código ABCES05)

Un detalle de los que nunca sobran. Este belén de resina está formado por 20 figuras cuidadosamente pintadas, perfectas para montar un nacimiento pequeño pero con encanto. Es un regalo ideal para quienes valoran las tradiciones o para añadir un toque familiar al salón sin ocupar demasiado espacio.

Pack de 36 bolas navideñas por 7,17€ (código ABCES03)

Si este año te apetece renovar el árbol, este conjunto de 36 bolas es una forma sencilla de hacerlo. Incluye diferentes tamaños y acabados —mate, brillo y purpurina—, lo que permite combinarlas entre sí y conseguir un resultado más equilibrado. Son ligeras, resistentes y suficientes para decorar un árbol grande sin gastar de más.

Felpudo navideño por 4,56€

La decoración empieza por la puerta. Este felpudo, fabricado en fibra de poliéster y con base antideslizante, da la bienvenida con estampados navideños y frases festivas. Es suave, fácil de limpiar y resistente, así que además de bonito es práctico. Un pequeño detalle que cambia por completo la entrada de casa.

Con estas ideas puedes preparar la casa para las fiestas sin esperar al último momento ni dejarte un dineral.

En Favorito de ABC hemos seleccionado estas ofertas porque combinan calidad, precio y ese toque cálido que hace que una casa se sienta realmente navideña. Aprovecha el 11.11 para adelantarte a diciembre y empezar a disfrutar del espíritu festivo desde ya.