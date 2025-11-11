El gama alta que nadie esperaba en 2025 se convierte en el protagonista del 11.11 de AliExpress

Lo de vivo en 2025 ha sido toda una sorpresa. Mientras las grandes marcas siguen subiendo precios, la firma china ha puesto toda la carne en el asador con el vivo X200 Pro, un gama alta con especificaciones de primer nivel y un diseño ... que no tiene nada que envidiar a los topes de gama de Samsung o Xiaomi.

Durante el 11.11 de AliExpress, la versión global de 16 + 512 GB cae hasta 768,99 € con el código ABCES85, un precio que lo coloca en el terreno de los gama media-premium… aunque en potencia y experiencia compite directamente con móviles de más de 1.000 €.

Un diseño sobrio que esconde un rendimiento de bestia

El MediaTek Dimensity 9400, fabricado en 3 nm, convierte al vivo X200 Pro en uno de los smartphones más potentes y eficientes del año. Todo se mueve con una fluidez impecable: desde los juegos más exigentes hasta la multitarea pesada con apps de edición o vídeo en segundo plano.

La pantalla AMOLED de 6,78″ es otro de sus puntos fuertes: resolución de 2800 × 1260, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo que lo hace perfectamente visible incluso bajo el sol. El marco de titanio y el acabado curvado en los bordes le dan ese toque premium que se siente en mano, y pese a sus 228 g, el equilibrio entre tamaño, batería y materiales es sobresaliente.

Cámara de 200 MP y batería que aguanta de verdad

El apartado fotográfico es digno de mención: un sensor principal de 200 MP acompañado por dos secundarios de 50 MP (gran angular y telefoto), más una cámara frontal de 32 MP. En la práctica, ofrece fotos con un nivel de detalle y color que sorprenden incluso en condiciones de poca luz.

Su batería de 6000 mAh con carga rápida de 90 W es de las más grandes vistas en un gama alta reciente. Traducido: un día y medio de uso sin problemas, o del 0 al 100 % en unos 35 minutos. Y sí, también incluye lo que muchos siguen buscando: NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, doble SIM y Android 15 con la capa Funtouch OS 15, que ahora se siente más ligera y cuidada.

El vivo X200 Pro es el tipo de móvil que te hace dudar por qué otros cuestan tanto. Potente, elegante y con una autonomía que invita a olvidarte del cargador, se presenta como uno de los grandes tapados del 11.11. En Favorito de ABC lo destacamos porque, a este precio, es de esos teléfonos que marcan tendencia sin alardes: pura ingeniería bien hecha.