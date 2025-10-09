La tablet con pantalla 2.5K y diseño premium que se está convirtiendo en la alternativa barata al iPad Air
Una opción ligera y potente que cuesta poco más de 100€
No todos los que buscan una tablet necesitan gastar cientos de euros. La Xiaomi Redmi Pad 2, disponible por 112,22€ en AliExpress, está demostrando que se puede tener una pantalla de gran calidad, buen diseño y batería generosa sin rozar el precio de ... un iPad. Es ligera, elegante y perfecta tanto para estudiar como para ver series o trabajar en remoto.
Pantalla 2.5K y cuerpo de aluminio: el salto de calidad que se nota
El primer contacto con la Redmi Pad 2 sorprende por su aspecto. Su cuerpo metálico transmite la solidez de una tablet mucho más cara y su pantalla de 11 pulgadas 2.5K ofrece una nitidez excelente para leer, dibujar o disfrutar de contenido en alta resolución. Los colores son vivos y los ángulos de visión amplios, algo que se agradece en videollamadas o sesiones de Netflix.
La fluidez del panel, combinada con el procesador MediaTek G100-Ultra, logra una experiencia estable y rápida incluso con varias aplicaciones abiertas. No es una tablet de gama profesional, pero sí una que ofrece una experiencia diaria fluida y sin tirones, ideal para tareas de oficina, clases o uso familiar.
Batería de 9000 mAh y conectividad moderna
Uno de sus puntos fuertes es la autonomía. La batería de 9000 mAh permite jornadas completas de uso sin preocuparse por el enchufe. En práctica, alcanza entre 10 y 12 horas de vídeo o trabajo ligero. Aunque no incluye cargador (una tendencia cada vez más común), es compatible con cargadores estándar de carga rápida.
La conectividad también está bien resuelta: WiFi 5 para navegación estable, Bluetooth 5.3 para conectar auriculares o teclados inalámbricos, y almacenamiento de 128GB o 256GB ampliable mediante tarjeta. Todo en un cuerpo fino, cómodo de sujetar y con un sistema Android limpio y fácil de usar.
Por poco más de 100€, es difícil encontrar una tablet que combine pantalla 2.5K, construcción metálica y batería tan grande. No es casualidad que muchos la consideren ya la alternativa barata y sensata al iPad Air.
La Redmi Pad 2 se ha ganado su sitio entre quienes buscan una tablet con buena pantalla y diseño cuidado sin pagar el sobreprecio de las marcas más aspiracionales. Cumple en todo lo importante y cuesta una fracción de lo que uno esperaría.
