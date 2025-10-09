La mejor alternativa por menos de 45 euros a la Nintendo Switch 2, según los fans del gaming retro
Una consola portátil con espíritu clásico y potencia suficiente para revivir toda una época
Mientras las grandes marcas preparan lanzamientos de más de 400€, una pequeña consola está ganando terreno entre los aficionados al retro. La Trimui Smart Pro, disponible en AliExpress por 44,85€ con el código ESHS06 (en Amazon ronda los 180€), se ha convertido ... en una auténtica sorpresa para quienes disfrutan de los títulos de los 80, 90 y 2000. Compacta, fluida y con una pantalla IPS brillante, es la muestra de que revivir la nostalgia no tiene por qué costar caro.
Pantalla nítida y diseño cómodo para jugar en cualquier sitio
La Trimui Smart Pro entra por los ojos. Su pantalla IPS de 4,96 pulgadas ofrece resolución 720x1280, suficiente para que los clásicos de 8 y 16 bits luzcan con un nivel de detalle impecable. Los colores son vivos, los ángulos amplios y la experiencia visual se siente mucho más moderna de lo que su precio sugiere.
El diseño recuerda al de las consolas portátiles de siempre: ligera, bien construida y con botones de buen recorrido. Además, incluye conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que permite partidas multijugador o el uso de mandos externos, algo impensable hace unos años en una consola de este rango.
Fluidez, batería y catálogo casi infinito
Bajo su carcasa trabaja un procesador Allwinner A133P de 1,8GHz, que junto con su sistema Linux optimizado garantiza que los juegos retro corran con suavidad. La compatibilidad es uno de sus grandes atractivos: más de 20 emuladores integrados, que permiten disfrutar de clásicos de plataformas como NES, Mega Drive, PlayStation o Game Boy Advance.
La batería de 5000mAh proporciona hasta cinco horas de juego continuo, y su carga mediante USB-C la hace práctica para viajes o sesiones improvisadas. Es un dispositivo perfecto para quienes buscan desconectar sin depender de grandes consolas ni suscripciones.
Por menos de 45€, ofrece una experiencia completa, estable y con un catálogo casi ilimitado de títulos clásicos. Por eso muchos aficionados la definen ya como la mejor alternativa económica a la esperada Switch 2.
La Trimui Smart Pro demuestra que el placer de jugar no depende del precio, sino de las sensaciones. Compacta, potente y con un aire nostálgico, es ideal tanto para coleccionistas como para quienes solo quieren revivir los juegos de su infancia en cualquier parte.
