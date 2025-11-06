La Samsung Galaxy Tab A9 repite como la más vendida entre familias… y ahora cuesta menos de 80 euros

Hay dispositivos que no buscan sorprender, sino cumplir con lo que prometen. La Samsung Galaxy Tab A9 es uno de ellos: una tablet ligera, fiable y fácil de usar que se ha convertido en la favorita de muchas familias por su equilibrio entre rendimiento, ... calidad de pantalla y duración de batería. Ahora puede encontrarse por 79,76€ en AliExpress con el código ESCD12, una rebaja considerable para un modelo que suele rondar los 120€.

Una tablet práctica para todos los miembros de la casa

Con su pantalla de 8,7 pulgadas y resolución WXGA+ (1340x800), la Tab A9 ofrece una experiencia cómoda para ver vídeos, leer o seguir clases online. Su tamaño compacto (211x124,7x8 mm) y sus apenas 332 gramos de peso la hacen perfecta para los más pequeños o para quienes buscan una tablet de viaje.

Su procesador octa-core de hasta 2,2GHz permite navegar, usar apps de productividad o plataformas de streaming sin dificultad. Además, con Android como sistema operativo y acceso completo a Google Play, resulta familiar para quienes ya usan un móvil Samsung o cualquier teléfono Android.

Diseñada para durar y convivir en familia

Uno de los puntos fuertes de la Galaxy Tab A9 es su batería de 5100mAh, que aguanta sin problemas toda una jornada de uso. Su conectividad incluye WiFi, Bluetooth 5.3, USB 2.0 y salida de auriculares de 3,5 mm, algo que muchas tablets más caras ya han eliminado.

También cuenta con cámara trasera de 8MP y frontal de 2MP, suficiente para videollamadas o capturar documentos. Su construcción sólida y materiales de calidad hacen que resista bien el uso diario, tanto en casa como fuera.

Por su equilibrio entre calidad, fiabilidad y precio, la Samsung Galaxy Tab A9 vuelve a situarse como una de las compras más sensatas del momento. No es una tablet de lujo, pero cumple con nota en lo que realmente importa: facilidad, autonomía y durabilidad.

Y por eso forma parte de Favorito de ABC, la sección donde destacamos productos útiles, honestos y con precios que sí merecen la pena.