Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 5 de noviembre

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Una mesa de centro elevable por 30 euros: si Ikea la tuviera a este precio, se agotaría en un día

Práctica, discreta y más útil de lo que parece en el salón o para teletrabajar

Intel N100 y 16GB de RAM: lo tengo detrás del monitor y ni se nota, salvo por lo rápido que va

Una mesa de centro elevable por 30 euros: si Ikea la tuviera a este precio, se agotaría en un día
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay muebles que no necesitan tecnología para mejorar tu día a día. Esta mesa de centro elevable Dormidan MC4 es uno de esos hallazgos que solucionan varios problemas a la vez: permite comer cómodamente en el sofá, usar el portátil sin encorvarse o guardar ... todo lo que no quieres ver encima del mueble. Y lo mejor es su precio, 29,52€ en AliExpress con el código ESCD04, una cifra difícil de igualar incluso por las grandes cadenas de mobiliario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app