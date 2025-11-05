Una mesa de centro elevable por 30 euros: si Ikea la tuviera a este precio, se agotaría en un día

Hay muebles que no necesitan tecnología para mejorar tu día a día. Esta mesa de centro elevable Dormidan MC4 es uno de esos hallazgos que solucionan varios problemas a la vez: permite comer cómodamente en el sofá, usar el portátil sin encorvarse o guardar ... todo lo que no quieres ver encima del mueble. Y lo mejor es su precio, 29,52€ en AliExpress con el código ESCD04, una cifra difícil de igualar incluso por las grandes cadenas de mobiliario.

Una mesa sencilla que multiplica el espacio útil

La Dormidan MC4 tiene un diseño clásico con cuatro patas y una tapa elevable mediante bisagras metálicas, que se abre de forma suave y segura. Al levantarla, deja a la vista un compartimento interior ideal para guardar mandos, revistas o cualquier pequeño objeto que siempre acaba sobre la mesa del salón.

Cuando está cerrada, mide 90×50×45 cm, y al elevarse alcanza los 58 cm, una altura perfecta para comer o trabajar sentado en el sofá. Su estructura está fabricada en materiales resistentes al uso diario, con acabados disponibles en blanco, ártico o madera natural, lo que facilita integrarla en prácticamente cualquier tipo de decoración.

Ideal para espacios pequeños o salones multifunción

Su gran ventaja no es solo el precio, sino la funcionalidad. En pisos pequeños o salones compartidos, esta mesa actúa como mueble auxiliar, comedor improvisado o escritorio ocasional. La tapa elevable permite colocar un portátil o una cena rápida sin necesidad de mover nada del suelo, y cuando se baja, todo queda ordenado y fuera de la vista.

Por su diseño limpio y materiales duraderos, es una de esas piezas que se adaptan al paso del tiempo sin perder utilidad. Y aunque es un producto económico, transmite la misma solidez que modelos que triplican su precio.

Por eso esta mesa elevable Dormidan MC4 se ha ganado un lugar en Favorito de ABC, la sección donde seleccionamos artículos útiles, bien pensados y con precios que sorprenden por lo que ofrecen.