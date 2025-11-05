Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 5 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Ideal para casas con fumadores: un purificador baratísimo que realmente elimina el olor a tabaco

Pequeño, silencioso y sin productos químicos: el aliado perfecto para mantener el aire limpio en cualquier habitación

Intel N100 y 16GB de RAM: lo tengo detrás del monitor y ni se nota, salvo por lo rápido que va

Ideal para casas con fumadores: un purificador baratísimo que realmente elimina el olor a tabaco
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El olor a tabaco es uno de los más difíciles de eliminar, sobre todo en espacios cerrados. Sin embargo, este purificador de aire portátil se ha convertido en una solución sencilla y sorprendentemente eficaz para quienes buscan aire limpio sin gastar mucho. Su secreto ... está en un sistema de filtrado que renueva hasta 50 m³ de aire por hora, atrapando el humo y neutralizando los olores más persistentes. Además, funciona con energía solar o mediante cable USB, y puede conseguirse ahora por solo 19,96€ en AliExpress con el código ESCD02.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app