Superoferta del Garmin Vivoactive 5: smartwatch con GPS y AMOLED con un 45% de descuento
Un reloj inteligente de alta gama y orientado a la salud, el deporte y el uso cotidiano que ahora puede ser tuyo casi por la mitad de precio
PcComponentes arranca su Black Week con rebajas históricas de hasta el 60% en tecnología y hogar
Si te gusta mantener un estilo de vida saludable y monitorizar tu actividad es recomendable optar por un smartwatch de una marca especializada como, por ejemplo, Garmin. En este caso te presentamos una gran oferta: el Garmin Vivoactive 5 a un precio imbatible: 164€ ... , una rebaja del 45% con respecto a su precio original, 299,99€.
Un smartwatch completo y de gama alta
El smartwatch Garmin Vivoactive 5 es una propuesta muy equilibrada si quieres un dispositivo orientado a la salud. Ofrece una pantalla táctil AMOLED de 12 pulgadas, compatible con Android e iOS y es ideal para ver datos, notificaciones, control de música o la actividad física.
Incluye GPS para que no necesites el móvil cuando vayas a salir a caminar, correr, ir en bici o disfrutar de cualquier otro tipo de deporte. Entre sus funciones de control de salud nos encontramos con frecuencia cardíaca, morning report, edad fisiológica, seguimiento del estrés, ciclo menstrual y embarazo, funciones de meditación…
MÁS INFORMACIÓN
- Los juguetes sexuales se suman al Black Friday: descuentos irresistibles para disfrutar en solitario o en pareja
- Ofertón en el Black Friday de PcComponentes: este monitor gaming MSI nunca ha estado tan barato
- A mitad de precio la cámara anti-okupas que vigila tres zonas a la vez y ni siquiera necesita cables
Además, podrás obtener una calificación de la calidad de tu descaso, consejos sobre cómo mejorarlo, detección de siestas e indicaciones acerca del momento ideal para disfrutarla y cuanto debería durar.
Ofrece un formato ligero, correa cómoda, un diseño discreto y autonomía razonable que facilita que lo puedas llevar en el día a día sin problemas. Su integración con el móvil es total y te muestra notificaciones de mensajes, llamadas, alertas, etc.
Si estás buscando unwearable versátil, estar activo y cuidar tu salud, además de seguir la actividad diaria, el descanso, y pode recibir notificaciones, este es tu dispositivo. Ahora, con un 45% de descuento: de los 299,99€ baja a 164,99€. Corre, que el Black Friday de Amazon se acaba.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete