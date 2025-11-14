Amazon hunde aún más el precio de la afeitadora Philips One Blade 360: consíguela ahora por 34'99€

Si siempre has querido tener la afeitadora Philips OneBlade 360, pero eres de los que esperan y esperan para ver si aún puede bajar más de precio, estás de enhorabuena, la paciencia ha dado sus frutos. Ahora mismo la tenemos en Amazon a su ... precio más bajo del último mes: solo 34,99€.

Un afeitado 360: seguro, cómodo y versátil

Una de las características principales de esta afeitadora de Philips es su tecnología OneBlade, con una velocidad de corte de 12.000 movimientos por minuto y que es eficaz, incluso, con el vello más largo. Se aprovecha también, en términos de seguridad, de un doble revestimiento deslizante y puntas redondeadas para que el afeitado sea un proceso más sencillo y cómodo.

Ese 360 en el nombre no está puesto de manera gratuita. Su cuchilla puede inclinarse en todas las direcciones, permitiendo un control y un contacto total con el vello y la piel, recortando y afeitando fácilmente incluso en aquellas zonas difíciles de alcanzar.

Asimismo, incluye un peine-guía 5 en 1 para que la longitud de la barba sea la que elijas tú, creando bordes precisos gracias a la cuchilla de doble cara. Es una herramienta tremendamente versátil: la puedes usar en el lavabo, bajo la ducha, en seco o en húmedo.

Su carga completa en USB (unas 4 horas en llegar del 0% al 100%) nos da una hora de autonomía y su tamaño es tan compacto que será la compañera ideal en los viajes y desplazamientos. El cargador viene incluido, así como 2 cuchillas 360, 1 tapa protectora y 1 peine-guía ajustable.

El pack completo de la renovada Philips OneBlade 360 lo puedes conseguir hoy mismo a un precio excepcional: solo 34.99€. Si quieres descubrir un nuevo nivel en cuanto a afeitado profesional, no dejes pasar la oportunidad.