Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Este Oral-B iO en oferta es ideal para casa y viajes: limpia mejor tus dientes, guía la presión y evita pasarte cepillando

Un modelo sencillo y completo, perfecto para mejorar la rutina de higiene sin cambiar tus hábitos

Así empieza el Black Friday anticipado de Amazon: calzoncillos FILA al 61% y precio de risa

Este Oral-B iO en oferta es ideal para casa y viajes: limpia mejor tus dientes, guía la presión y evita pasarte cepillando
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La limpieza dental es uno de esos gestos diarios que todos hacemos, pero no siempre del modo más eficaz. El Oral-B iO 2 llega justamente para eso: facilitar una higiene más profunda sin esfuerzo, tanto en casa como cuando viajas. Ahora, dentro del Black ... Friday anticipado de Amazon, baja a 44,95€ con un 29% de descuento, lo que lo convierte en una oportunidad seria para quienes quieren notar diferencia sin dar mil vueltas a la rutina.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app