Regalos de amigo invisible por menos de 30€ (y con descuentazo de Black Friday)
Es inevitable: llega el momento de hacer un regalo de amigo invisible barato y, con él, las muy oportunas ofertas del Black Friday: no dejes pasar estas bajadas de precio
Es tradicional que entre los grupos de amigos y compañeros de trabajo se celebre el Amigo Invisible cuando llega la Navidad. Y también, con este evento, sus reglas internas: no hacer el regalo más caro del mundo y fijar un precio por arriba.
Por eso, te vamos a proponer ideas de regalo que no superen los 30€, regalos del Amigo Invisible baratos gracias al Black Friday de Amazon, que aún sigue a toda mecha.
Amazon Fire TV Stick HD
Amazon Fire TV Stick HD
El primer regalo de Amigo Invisible por menos de 30€ es un simple stick USB que convierte cualquier televisor en una Smart TV en toda regla. Es ideal para ese aparato que tenemos en la segunda residencia y que, lamentablemente, no tiene ni Netflix, ni YouTube, ni Prime Video… Puedes usar su mando por voz y descargar miles de apps para disfrutar de contenido streaming.
Altavoz Echo Pop de última generación
Seguimos con dispositivos para hacer de tu hogar un sitio más inteligente. Un altavoz de diseño elegante y compatible con Alexa, con sonido potente para reproducir Spotify y controlar los dispositivos inteligentes que tengas en casa. Otro regalo para el Amigo Invisible por menos de 30 euros en el Black Friday de Amazon.
Auriculares JBL Tune 520
Si el destinatario de tu Amigo Invisible es un melómano de pro, regálale estos auriculares JBL Tune 520, inalámbricos y con tecnología Bluetooth con 57 horas de reproducción, tecnología Pure Bass, ligeros y cómodos. Puedes además personalizar el audio y adaptar el sonido a tu gusto.
Secador Remington Ionic Dry 2200
Esta opción es ideal si tu Amigo Invisible es de los que tienen una buena melena. El secador Remington de 2200 W iónico reduce el encrespamiento, con tres temperaturas y dos velocidades. Incluye un concentrador y un difusor para pelo rizado. Además, la rejilla desmontable es muy fácil de limpiar.
Perfume Calvin Klein CK Be
Terminamos con un clásico que no falla: el perfume. Y si encima es unisex, mejor que mejor. Calvin Klein CK Be ofrece un aroma verde y aromático, amaderado y atalcado, abriendo con lavanda, menta y bergamota, pasando al melocotón y jazmín, todo con una base de sándalo, cedro y almizcle. Versátil y para todas las edades, un aroma a limpio sencillo, nada complicado y que gusta a todo el mundo.
5 ideas de regalo de Amigo Invisible por menos de 30€ con los que vas a triunfar seguro y ahorrar para seguir regalando. Las Navidades de 2025 vienen fuertes.
