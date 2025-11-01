Xiaomi recupera su corona en la gama media 2025 con un móvil que cae a precio mínimo

Xiaomi vuelve a hacer ruido en la gama media con un terminal que parece de gama alta. El Xiaomi 15T Pro baja a 512,93€ en AliExpress con el código ESCD55, antes 738 €, y llega en su versión global con todo lo que se ... puede esperar de un móvil premium: pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas y 144 Hz, triple cámara Leica de 50 MP, y batería de 5500 mAh con carga HyperCharge de 90 W por cable y 50 W inalámbrica.

Pantalla grande y fluida que cuida la vista

El 15T Pro da el salto a un panel AMOLED de 6,83 pulgadas, compatible con HDR10+, DCI-P3 y Dolby Vision, con una densidad de 447 ppi que ofrece una nitidez sobresaliente. Pero su mayor virtud es la fluidez: la frecuencia de refresco de 144 Hz garantiza una experiencia suave tanto en juegos como en desplazamiento diario.

Además, Xiaomi ha incorporado su nueva tecnología de protección ocular para reducir la fatiga visual, algo que se agradece si pasas muchas horas frente a la pantalla. Todo está envuelto en un cuerpo elegante, con certificación IP68 que lo hace resistente al agua y al polvo.

Cámara Leica y procesador MediaTek Dimensity 9400+

La colaboración con Leica sigue marcando la diferencia. El módulo trasero incluye tres lentes de 50 MP (principal y telefoto) y una ultra gran angular de 12 MP, todas afinadas por la firma alemana. El resultado son fotos nítidas, con colores naturales y un modo retrato especialmente logrado. En el frontal, la cámara de 32 MP mantiene el mismo nivel de detalle para selfies y videollamadas.

Bajo el capó, el MediaTek Dimensity 9400+ impulsa el rendimiento a otro nivel. Fabricado en 4 nm, ofrece una eficiencia térmica excelente y potencia de sobra para mover cualquier app o juego exigente. El sistema HyperOS 2, basado en Android 15, gestiona el rendimiento de forma dinámica y mejora la integración con otros dispositivos del ecosistema Xiaomi.

Batería duradera y carga ultrarrápida

El 15T Pro incorpora una batería Xiaomi Surge de 5500 mAh, capaz de soportar jornadas completas de uso intensivo. Lo más llamativo es su carga rápida de 90 W, que permite alcanzar el 100% en apenas 25 minutos, y su carga inalámbrica de 50 W, pensada para quienes prefieren la comodidad del escritorio sin cables.

La conectividad también está a la altura: 5G dual, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC y doble altavoz estéreo con Dolby Atmos. Todo en un chasis refinado, sin cargador en la caja (siguiendo las normas europeas), pero con el resto de accesorios habituales.

Con esta apuesta, Xiaomi vuelve a marcar el ritmo en la gama media-alta: diseño premium, cámaras Leica, autonomía notable y un precio que lo deja muy por debajo de rivales de especificaciones similares. Si buscas un móvil duradero, equilibrado y potente, es difícil encontrar más por menos.

Y como siempre, en la sección Favorito de ABC puedes consultar cada semana las mejores ofertas contrastadas en tecnología, hogar o motor, con productos que de verdad merecen la pena.