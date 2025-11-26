Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

El realme 14 Pro+ se está ganando fama por su cámara selfie: una de las mejores que ofrece la gama media

Un móvil pensado para quienes usan la cámara frontal tanto como la trasera

La tablet con teclado y ratón por menos de 70 euros que está ganando a muchos portátiles low-cost

El realme 14 Pro+ se está ganando fama por su cámara selfie: una de las mejores que ofrece la gama media
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En pleno Black Friday de AliExpress, el realme 14 Pro+ se ha colocado entre los más tentadores gracias a su bajón a 239,6€ con el código ESBF35, un precio difícil de justificar cuando revisas su conjunto de cámaras, su pantalla OLED de ... 6,83 pulgadas y la batería de 6000 mAh. Y sí, la estrella aquí es su cámara selfie de 32 MP, que se ha convertido en uno de los argumentos más fuertes de todo el catálogo de gama media actual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app