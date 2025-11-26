El realme 14 Pro+ se está ganando fama por su cámara selfie: una de las mejores que ofrece la gama media

En pleno Black Friday de AliExpress, el realme 14 Pro+ se ha colocado entre los más tentadores gracias a su bajón a 239,6€ con el código ESBF35, un precio difícil de justificar cuando revisas su conjunto de cámaras, su pantalla OLED de ... 6,83 pulgadas y la batería de 6000 mAh. Y sí, la estrella aquí es su cámara selfie de 32 MP, que se ha convertido en uno de los argumentos más fuertes de todo el catálogo de gama media actual.

Donde realmente sorprende: la cámara frontal

Hay mucha gente obsesionada con la cámara trasera, y por eso Realme ha hecho justo lo contrario: poner mucho mimo en la cámara frontal de 32 MP. Y no es solo resolución. El sensor gestiona muy bien la luz, suaviza lo justo sin convertir la piel en plástico y mantiene detalle incluso en interiores. Si haces videollamadas, contenido para redes o simplemente eres de los que sale mejor con la frontal, aquí hay un salto respecto a lo habitual en móviles de este precio.

Eso no significa que la parte trasera se quede corta. El combo con dos sensores Sony (50 MP IMX896 + 50 MP IMX882), ambos con estabilización óptica, ofrece nitidez y estabilidad incluso de noche. Pero la gracia está en que no necesitas «poner la cámara buena»: las selfies salen igual de cuidadas, sin ese ruido y desenfoque típico de móviles de gama media.

La experiencia está muy trabajada. La pantalla OLED de 1.5K a 120 Hz hace que todo —fotos, vídeo, redes— se vea más limpio y fluido que en la mayoría de móviles por este precio. Y el Snapdragon 7s Gen 3, pese a ser un chip eficiente, mueve el sistema con soltura, no se calienta fácilmente y rinde de sobra para juegos casuales y multitarea.

La batería es otro punto clave: 6000 mAh que tranquilamente aguantan dos días, incluso si haces videollamadas continuas o consumes mucho contenido. Y con 80 W SUPERVOOC, un enchufado rápido puede salvarte la tarde sin planificar nada. Detalles como WiFi 6, altavoces estéreo o la doble SIM 5G suman en un móvil muy completo para usarlo a diario. No es casualidad que se esté colando en las recomendaciones de nuestra sección Favorito de ABC para quienes buscan cámara frontal top sin gastar un dineral.