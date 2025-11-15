Suscribete a
ABC Premium

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Estas son las Nike que muchas mujeres están usando a diario por lo cómodas que son y lo bien que combinan

Unas zapatillas versátiles y muy cómodas que ahora bajan a 45,95€ con un descuento del 43%

El iPhone 16e entra en el terreno de «si lo quieres, es ahora» con su nuevo mínimo

Estas son las Nike que muchas mujeres están usando a diario por lo cómodas que son y lo bien que combinan
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay zapatillas que terminan siendo las que más te pones sin darte cuenta. Las Nike Court Vision Low Next Nature llevan meses colándose en los looks de diario de muchas mujeres precisamente por eso: combinan con todo y no cansan ni aunque pases ... el día fuera. Con un 43% de descuento y un precio que baja a 45,95€, es un buen momento para renovar calzado sin esperar al próximo cambio de temporada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app