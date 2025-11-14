El iPhone 16e entra en el terreno de «si lo quieres, es ahora» con su nuevo mínimo

Cuando Apple presentó el iPhone 16e, muchos lo vieron como ese modelo pensado para durar años sin dispararse de precio. Pero el verdadero giro llega ahora: por 599€, este iPhone entra en la categoría de «si lo estabas pensando, este es el momento». No ... suele moverse en ofertas tan agresivas, y menos con solo unos meses de vida.

Un iPhone diseñado para aguantar el futuro

Lo más llamativo del 16e no es solo su precio: es que viene preparado para Apple Intelligence, algo que ni todos los iPhones nuevos pueden decir. Con el chip A18, el teléfono rinde con soltura en tareas de IA, juegos, edición de vídeo, apps pesadas y lo que venga dentro de tres o cuatro versiones de iOS. Es el tipo de chip que te permite comprar sin miedo a que se quede corto en un par de años.

La batería es otro argumento potente: hasta 26 horas de reproducción de vídeo en un móvil de 6,1 pulgadas es una cifra que no se veía en Apple. Para quienes vienen de un iPhone 11, 12 o incluso 13, el salto en autonomía es evidente desde el primer día.

La cámara Fusion cambia más de lo que parece

Apple ha afinado la fotografía del 16e con una cámara Fusion de 48 Mpx que captura más luz, más textura y más rango dinámico. No es solo marketing: las fotos de retrato, la resolución en modo x2 y los colores en escenas con contraste mejoran muchísimo. A eso se suma la frontal de 12 Mpx, que sigue siendo referencia en selfies y videollamadas.

La pantalla Super Retina XDR OLED mantiene ese equilibrio clásico de Apple: nítida, luminosa, con un color muy realista y protegida por Ceramic Shield, más resistente que cualquier vidrio de smartphone.

Por qué esta oferta merece la pena

El 16e es el típico iPhone que se convierte en superventas: equilibrio, potencia y autonomía a un precio más contenido que su hermano mayor. Pero lo que cambia hoy es la cifra: 599€, un descuento que rara vez aparece tan temprano y que lo pone en serio peligro de agotarse antes del Black Friday.

Por esa combinación de potencia, longevidad y precio inesperado, aparece ya entre las recomendaciones de Favorito de ABC para quienes quieren renovar móvil sin pagar lo que cuesta un tope de gama.